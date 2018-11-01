Сохраняется опасность угона автомобилей с электронными ключами

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На прошлой неделе полиция задержала гражданина Литвы, подозреваемого в осуществлении организованных угонов автомобилей. Несмотря на это, безопасности своей машины следует по-прежнему уделять повышенное внимание, поскольку угоны, к сожалению, продолжаются. PZU Kindlustus советует проявлять особую бдительность в отношении автомобилей, заводящихся без помощи ключа.

Иллюстративное фото.

Cтраховая компания дает ряд советов, как обеспечить безопасность своего автомобиля.

Ключи следует хранить вдали от окон и внешних дверей, изолировав их сигнал

Проще всего защитить заводящийся без ключа автомобиль от угона можно, храня ключи изолированно и как можно дальше от окон и внешней двери.

Если завод-изготовитель разрешает, ключи можно хранить, например, в холодильнике – через его стенки сигнал не проходит. Если ограничения производителя не позволяют хранить ключи в холодильнике, их можно завернуть в фольгу, которая также подавляет электронный сигнал. Хорошая мысль – приобрести работающую по принципу клетки Фарадея сумку, которая изолирует идущий от ключей сигнал. Ключи также можно положить в металлическую банку из-под кофе. В результате злоумышленникам будет сложнее перехватить сигнал от ключей и обмануть электронику автомобиля.

По возможности паркуйте автомобиль на охраняемой стоянке или в хорошо освещенном месте

Если автомобиль припаркован в освещенном месте, действовать угонщикам будет сложнее. Риск провала становится выше, и они с большей вероятностью отправятся искать более легкую цель. Риск угона также будет меньше, если оставить машину в поле наблюдения камеры безопасности.

Пульт от ворот хранить в автомобиле не рекомендуется.

Установка дополнительных охранных систем

Если автомобиль достаточно дорогой, следует обдумать вопрос установки на него дополнительных охранных систем, чтобы максимально усложнить процесс угона. Несомненно, полезным будет установка дополнительного GPS-трекера, чтобы в случае кражи можно было узнать, где именно находится автомобиль.

Следует сообщать полиции о любой подозрительной активности

Внимательность и осторожность играют важную роль. Особенно важно сообщать полиции о передвигающихся по ночам подозрительных машинах и людях.

PZU – международная страховая компания с 200-летней историей, завоевавшая позицию лидера в странах Балтии. Компания PZU вышла на эстонский рынок в 2013 году и сегодня по размеру оборота и возмещений ущерба PZU является четвертой из крупнейших страховых компаний в Эстонии. Предлагая страхование имущества, PZU Kindlustus сотрудничает в Эстонии с банком SEB Pank. В Польше PZU обладает 33% рынка страхования имущества и 42,9% рынка страхования жизни. В Центральной и Восточной Европе доля компании на рынке составляет 13%.

PZU Kindlustus