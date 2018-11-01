В столкновении двух трамваев в Таллинне пострадали четыре человека

Дата публикации: Вчера, 12:36 Просмотрено: 92

В понедельник в районе Пыхья-Таллинн в столкновении двух трамваев пострадали четыре человека, трамвайное движение в направлении Копли прервалось более чем на час.

В Копли столкнулись трамваи. Фото: Postimees.ee

В 7.58 на остановке Krulli столкнулись два шедших из центра города в направлении Копли трамвая. В результате аварии легкие травмы получили три пассажира и водитель трамвая, которым оказала первую помощь прибывшая на место скорая помощь, сообщил пресс-секретарь Tallinna Linnatranspordi AS.

По предварительным данным, авария произошла из-за ошибки одного из водителей. Один из трамваев сзади врезался во второй.

Движение трамваев, прервавшееся после аварии, возобновилось в 9.13, сообщила компания.

BNS