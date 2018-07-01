Полицейская сводка

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Иллюстративное фото.

Физическое насилие

6 ноября в Нарве на ул. Мыйза в увеселительном заведении неизвестный ударил ножом в ногу 26-летнего мужчину.

6 ноября в Нарве в доме 41-летний мужчина избил свою 18-летнюю падчерицу. Мужчину отвезли в полицейский участок.

6 ноября в Нарве в доме 25-летний мужчина избил свою 59-летнюю мать.

8 ноября в Нарве на ул. Карья 34-летний мужчина избил 31-летнего мужчину.

10 ноября в Нарве на ул. Пяхклимяэ в увеселительном заведении 19-летнюю девушку избил незнакомый мужчина. Полиция задержала 41-летнего мужчину в качестве подозреваемого в уголовном преступлении.

10 ноября в Нарве в квартире на ул. Космонауди на 37-летнюю женщину набросился ее гражданский муж. Полиция задержала 44-летнего мужчину в алкогольном опьянении в качестве подозреваемого.

11 ноября в Нарве в квартире на ул. Сепа на 38-летнюю женщину набросился ее бойфренд. Полиция задержала 23-летнего мужчину в качестве подозреваемого.

Присвоение чужого имущества

10 ноября в Нарве в больнице украли электронную доску. Ущерб составляет 500 евро.

Незаконное использование чужого имущества

В полицию сообщили, что 7 или 8 ноября в Нарве на ул. Космонауди угнали автомобиль Honda Civic. Угнанный автомобиль обнаружили 8 ноября на ул. Линда.

Большинство проверенных домов не соответствует правилам пожарной безопасности

На прошлой неделе Спасательный департамент проверил соблюдение правил пожарной безопасности в квартирных домах по всей Эстонии. Инспекторы ведомства проверили коридоры, лестничные площадки и подвалы 294 многоквартирных дома, их которых только в 44 случаях не было зафиксировано нарушений. В остальных 250 домах нашли и зарегистрировали 544 недочета.

По информации Департамента полиции и Спасательного департамента