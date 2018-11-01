Поджигатель подверг опасности жизни пяти человек

ПроисшествияПоджигатель подверг опасности жизни пяти человек
Дата публикации: Сегодня, 12:41 Просмотрено: 74
В конце прошлой недели в Кохтла-Ярве преступник поджег подъезд жилого дома, подвергнув опасности жизни пяти человек.
Иллюстративное фото.
10 ноября поступило сообщение, что на улице Алтсерва в районе Ахтме 44-летний мужчина поджег в подъезде мусор и дверь квартиры, сообщил BNS пресс-секретарь Идаского спасательного центра.
Спасатели эвакуировали из квартиры пять человек. Полиция задержала мужчину в качестве подозреваемого.