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ПроисшествияПоджигатель подверг опасности жизни пяти человек

Дата публикации: Сегодня, 12:41 Просмотрено: 74

В конце прошлой недели в Кохтла-Ярве преступник поджег подъезд жилого дома, подвергнув опасности жизни пяти человек.

Поджигатель подверг опасности жизни пяти человек

Иллюстративное фото.

10 ноября поступило сообщение, что на улице Алтсерва в районе Ахтме 44-летний мужчина поджег в подъезде мусор и дверь квартиры, сообщил BNS пресс-секретарь Идаского спасательного центра.

Спасатели эвакуировали из квартиры пять человек. Полиция задержала мужчину в качестве подозреваемого.

BNS

 

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