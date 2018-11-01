Поджигатель подверг опасности жизни пяти человек

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В конце прошлой недели в Кохтла-Ярве преступник поджег подъезд жилого дома, подвергнув опасности жизни пяти человек.

Иллюстративное фото.

10 ноября поступило сообщение, что на улице Алтсерва в районе Ахтме 44-летний мужчина поджег в подъезде мусор и дверь квартиры, сообщил BNS пресс-секретарь Идаского спасательного центра.

Спасатели эвакуировали из квартиры пять человек. Полиция задержала мужчину в качестве подозреваемого.

BNS