Полицейская сводка

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Иллюстративное фото.

Физическое насилие

30 октября в Нарве на ул. Юханова 31-летнюю женщину избил ее знакомый.

31 октября в Нарве в квартире на ул. Раквере 30-летний мужчина набросился на свою 32-летнюю жену и угрожал ей. Оба были в алкогольном опьянении. Полиция задержала мужчину в качестве подозреваемого.

31 октября в Нарве в магазине на ул. Креэнхольми неизвестная женщина била 13-летнего мальчика.

2 ноября в Нарве 72-летняя женщина избивала своего 68-летнего супруга.

2 ноября в Нарве на ул. Мыйза неизвестный молодой человек избил 31-летнего мужчину.

3 ноября в Нарве 47-летний мужчина избил свою 48-летнюю знакомую.

3 ноября в Нарве 30-летний мужчина избил дома свою 32-летнюю супругу.

3 ноября в Нарве на ул. 26 Июля 42-летний и 36-летний мужчины набросились на 32-летнего мужчину.

3 ноября в Нарве в увеселительном заведении на ул. Раквере 29-летний мужчина набросился на 43-летнего мужчину.

4 ноября в Нарве на ул. Йоала неизвестный мужчина набросился на 54-летнюю женщину и 28-летнего мужчину.

Нарушение общественного порядка

31 октября в Нарве на ул. Пушкина 32-летнему мужчине угрожали предметом, похожим на гранату. Полиция арестовала 34-летнего мужчину в качестве подозреваемого. Было обнаружено, что это макет гранаты.

По информации Департамента полиции и погранохраны