Суд вынес приговор по делу о жестоком убийстве мужчины на улице Йоала в Нарве

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Вируский уездный суд в четверг, 8 ноября, вынес приговор по делу о жестоком убийстве мужчины на улице Йоала в Нарве. Обвиняемые получили длительные сроки тюремного заключения.

Иллюстративное фото.

Суд признал 29-летнего Максима Естифеева и 43-летнего Дмитрия Птицына виновными в убийстве с целью ограбления. Естифеев получил 14, а Птицын - 10 лет тюрьмы. Приговор оказался мягче, чем хотела прокуратура, требовавшая приговорить Естифеева к 17, а Птицына к 14 годам лишения свободы.

В законную силу решение не вступило и может быть обжаловано в окружном суде.