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ПроисшествияОкружной суд оставил в силе приговор юной нарвитянке

Дата публикации: Вчера, 10:54 Просмотрено: 133

Таллиннский окружной суд не нашел оснований для смягчения наказания 21-летней Елизавете Капитоновой из Нарвы, которая судом первой инстанции была признана виновной в убийстве 22-летнего молодого человека и приговорена к 9 годам тюрьмы.

Окружной суд оставил в силе приговор юной нарвитянке

Foto: Karin Kaljuläte

Как сообщила пресс-секретарь Таллиннского окружного суда Аннели Вилу, обвиняемая представила две апелляции на решение суда первой инстанции.

В первой из них содержалась просьба об изменении статьи обвинения на "убийство по неосторожности", а вторая касалась уплаты судебных расходов.

Однако окружной суде обе апелляционные жалобы отклонил.

Окружной суд оставил в силе приговор юной нарвитянке

 

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