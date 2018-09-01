Полицейская сводка

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Иллюстративное фото.

Физическое насилие

22 октября в Нарве в квартире на ул. Раквере набросился на 21-летнюю женщину ее 22-летний гражданский муж. Полиция задержала молодого человека в качестве подозреваемого.

23 октября в Нарве в квартире на Таллиннском шоссе избил 45-летнюю женщину ее сожитель. Полиция арестовала 45-летнего мужчину в качестве подозреваемого.

25 октября в Нарве в квартире на ул. Креэнхольми 37-летнюю женщину избил ее гражданский муж. Полиция арестовала 37-летнего мужчину в качестве подозреваемого.

25 октября в Силламяэ в квартире на ул. Геологическая на 35-летнюю женщину напал ее бывший 38-летний гражданский муж. Мужчина также украл у женщины мобильный телефон Iphone, стоимость которого составляет 700 евро.

26 октября в Нарве на ул. Энергия 53-летняя женщина бросила тостер в лицо 38-летнему мужчине.

27 октября в Нарве в квартире 48-летний мужчина поднял руку на свою 23-летнюю дочь.

27 октября в Нарве в доме 32-летний сын поднял руку на свою 61-летнюю мать.

Угроза жизни

23 октября в Нарве на ул. Раху 22-летнему молодому человеку угрожал неизвестный мужчина. Для самозащиты молодой человек сделал один выстрел из пистолета.

Смерть по неосторожности

27 октября в 8:53 полиция получила сообщение о том, что в деревне Карула в приходе

Хальяла в мужчину по ошибке выстрелило охотничье ружье. Мужчина скончался на месте происшествия. На основании показаний, собранных на данный момент, известно, что виновен другой охотник, который размещал ружье в транспортном средстве.

Кража

28 октября в Нарве из магазина на ул. Пушкина украли кассовый аппарат с наличными деньгами суммой 600 евро.

По информации Департамента полиции и погранохраны