Резервный фонд нельзя использовать для запланированных работ

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С января этого года в Эстонии действует новый Закон о квартирной собственности и квартирных товариществах. КТ понемногу «переваривают» изменения, постепенно разбираясь в нововведениях. Среди них – статья 48 Закона, которая предусматривает, что в КТ должен быть образован резервный фонд.

Чем больше квартир в КТ, тем значительнее сумма резервного фонда. Архив «ВП»

Текст статьи довольно краток: «Квартирное товарищество должно иметь резервный капитал, величина которого должна составлять, по меньшей мере, одну двенадцатую от предполагаемых годовых расходов квартирного товарищества. Решение о величине резервного капитала принимает общее собрание квартирных собственников».

Напомним, что ранее в законодательстве было предусмотрено такое понятие, как «паевой капитал» КТ. У квартирособственников и управляющих домами возник ряд вопросов, связанных с трактовкой статьи 48. С просьбой прокомментировать статью и разъяснить нюансы её применения газета «Виру Проспект» обратилась в Эстонское бюро депутата Европарламента Яны Тоом, которое совместно с Центром информации по правам человека проводит консультации жителей Эстонии по широкому спектру вопросов. Обычно Бюро не консультирует по вопросам квартирных товариществ, но иногда делает исключения – как в этот раз.

На вопросы наших читателей отвечает юрист Центра информации по правам человека Елена Каржецкая.

- Статья 48 Закона о квартирной собственности и квартирных товариществах предусматривает, что в КТ должен быть образован резервный фонд. Отменяется ли новым законом паевой капитал? Можно ли перевести его в резервный фонд?

- В новом законе понятия «паевой капитал» действительно нет, появилось понятие «резервный капитал». По смыслу и технически это одно и то же, в балансах КТ надо лишь поменять название. Перевести паевой капитал в резервный фонд, следовательно, можно.

- Каким образом может и должен формироваться резервный капитал: из свободных средств квартирного товарищества, с помощью целевого сбора денег его членами, как-то еще?

- Для начала необходимо решение общего собрания КТ, которое определит размер резервного капитала. Закон устанавливает минимальный - одну двенадцатую от предполагаемых годовых расходов квартирного товарищества. После того, как будет определена сумма, общему собранию надлежит решить, как эти деньги будут собраны.

Определенная часть, безусловно, перейдет из паевого капитала. Остальное можно добрать, например, за счет дохода, получаемого товариществом от сдачи помещений в аренду. Если дохода не хватает или его нет, то необходимую сумму собирают собственники квартир, внося деньги в соответствии с величиной своих долей. Платежи можно растянуть во времени. А вот перевести средства из ремонтного фонда в резервный нельзя.

- У бухгалтеров есть разные мнения относительно того, можно ли использовать резервный капитал для нужд товарищества (на текущие расходы)... Или он все-таки должен лежать в неприкосновенности? Что имел в виду законодатель? У некоторых больших домов резервный фонд составляет 20-30 тысяч евро - это большие деньги, которые со временем обесцениваются.

- Законодатель эту ситуацию никак не комментирует. Ответ лежит в практической плоскости. Для чего КТ нужен резервный фонд? Это так называемый буфер на тот случай, когда потребуются непредвиденные расходы – скажем, придется платить за должников (они потом обязаны возвращать деньги в резервный фонд), возмещать судебные издержки. Главное, что надо знать: средства из резервного фонда нельзя тратить на то, что можно запланировать!

- Расходы на эксплуатацию растут. Значит ли это, что каждый год на общем собрании необходимо утверждать новый размер резервного фонда или бухгалтер без дополнительных решений попросту может держать его на уровне 1/12 от расходов дома?

- Бухгалтер может держать резервный капитал на упомянутом уровне, если квартирособственники имеют полную информацию о жизнедеятельности товарищества и движении его средств. Когда такой информации нет, то рекомендую ежегодно проводить общее собрание, одним из вопросов на котором будет резервный фонд.

- Надо ли менять устав квартирного товарищества в связи с таким нововведением, как резервный капитал?

- Сам по себе закон не накладывает на КТ обязанность в связи с этим менять устав. Там четко сказано: если ваш устав противоречит закону, вы применяете положения закона. Но если исходить из того, что устав – это главный документ товарищества, то, конечно, его следует привести в порядок.

Справка:

Регистрация на бесплатные юридические консультации в Эстонском бюро депутата Европарламента Яны Тоом проходит по понедельникам с 9 до 12 часов по телефону 6720311.

Подготовила Софья Боборенко