Полицейская сводка

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Иллюстративное фото.

Физическое насилие

16 октября в Нарве на ул. Карья 54-летний мужчина избил 36-летнюю женщину.

16 октября в Нарве 46-летний мужчина избил свою 80-летнюю мать. Полиция арестовала мужчину.

17 октября в Нарве на ул. Энергия на лестничной площадке многоквартирного дома 53-летняя женщина выстрелила из газового пистолета 29-летнему мужчине в лицо. Женщина была задержана.

19 октября в Нарве в квартире 36-лений мужчина избил свою 32-летнюю жену.

19 октября в Нарве возле увеселительного заведения 47-летний мужчина избил 26-летнего молодого человека.

20 октября в Нарве на ул. Раквере в увеселительном заведении и затем на улице случилась драка, в ходе которой двое мужчин и женщина напали на 30-летнюю женщину, 36-летнюю женщину и 32-летнего мужчину.

Будни спасателей

19 октября в 22.19 поступило сообщение, что в Нарве в квартире на ул. Хайгла обнаружена утечка газа. 16 человек были эвакуированы в целях безопасности. Утечка была остановлена, помещения проветрены, в 23.27 жителям было разрешено вернуться в здание.

20 октября в 19.44 поступило сообщение, что в Нарве в квартире на Таллиннском шоссе обнаружена утечка газа. Из здания были эвакуированы 20 человек. Утечка была остановлена, помещения проветрены, в 20.55 жителям было разрешено вернуться в здание.

Спасательный департамент напоминает, что с 1 января этого года жителям Эстонии необходимо установить датчик угарного газа во всех жилых помещениях, где газовый прибор подключен к дымовой трубе. Спасательный департамент рекомендует установить детектор дымовых газов в любом из жилых помещений, где есть устройства, связанные с процессом сжигания.

По информации Департамента полиции и Спасательного департамента