В Нарве пьяный водитель насмерть сбил 59-летнего пешехода и покинул место ДТП

В среду днем в центре Нарвы автомобиль насмерть сбил пешехода. Водитель скрылся с места происшествия, но был задержан властями по горячим следам. По данным полиции, он находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения.

Как рассказали корреспонденту портала rus.err.ee в Идаской префектуре, инцидент случился примерно в 13:20 неподалеку от торгового центра Fama.

"По предварительным данным, автомобиль наехал на пешехода, который от полученных травм скончался на месте. Совершив наезд, водитель покинул место происшествия. Однако вскоре он был задержан полицией. Это мужчина 46 лет. Он находился за рулем с признаками алкогольного опьянения. Точную степень опьянения водителя выяснит экспертиза", - сказала пресс-секретарь полиции Леана Лойде.

Позднее в пресс-релизе полиция уточнила, что Mercedes, за рулем которого был 46-летний мужчина, наехал на пешехода, который, по первоначальным данным, пересекал проезжую часть в непредназначенном для этого месте. Полицейские задержали водителя с признаками алкогольного опьянения спустя 10 минут.

"Полиция установила личность погибшего пешехода, им оказался 59-летний житель Нарвы. На месте происшествия нашли костыли, которые принадлежали погибшему", - добавила полиция в 17:59.

По словам руководителя патрульной службы Нарвского отделения полиции Александра Урба, это третий случай в Нарве за последний месяц, когда водитель уезжал с места происшествия после наезда на пешехода, не сообщив о ДТП.

"О ДТП, в котором есть пострадавшие, надо обязательно сообщать на номер Центра тревоги 112. Оставить человека без помощи и уехать с места происшествия - это не только аморально, но и наказуемо", - сказал Урб.

По вине нетрезвых водителей по всей Эстонии в этом году погибло 10 человек и пострадало 140 человек.

"До сегодняшнего дня в Идаской префектуре не было ни одного погибшего в ДТП по вине пьяного водителя", - добавил полицейский.

"В этом году в Идаской префектуре погибло меньше людей, чем в прошлом году, но последние ДТП говорят о безразличии водителей. Мы выражаем соболезнование близким погибшего", - отметил Александр Урб.

В этом году в ДТП погибло 60 человек и пострадало 1462 человек, в том числе погибло 9 и пострадало 208 пешеходов.

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