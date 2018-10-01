Добровольцы, нашедшие тело заблудившегося нарвитянина: он мог остаться в живых

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Нарвитянина Ивана Федоровича Тогидного, заблудившегося в лесу в районе Агусалу 26 сентября, родные похоронят сегодня, в среду. Его тело в воскресенье было найдено добровольцами на территории, которую полиция отметила как пройденную еще в начале поисков, когда Иван Федорович был жив. Полиция утверждает, что для поисков применялись все имеющиеся ресурсы и методы и выражает соболезнования семье и близким.

Сейчас добровольцы, принимавшие участие в поисках (группа «Добровольцы Ида-Вирумаа» и ЦУ Kadunud), готовят петицию, которую народ сможет подписать на сайте petitsioon.ee, и затем ее отправят в Рийгикогу. Суть петиции: поисковики-добровольцы в аналогичных ситуациях обязательно должны участвовать в поисках пропавших людей с первого дня. Руководитель Kadunud Ааре Рюйтель пояснил газете: «Мы вместе стоим за права человека, который попал в беду и надеется на спасение».

Николай Тогидный, сын погибшего, рассказал нашему изданию, что очень благодарен добровольцам за их самоотверженную работу и моральную поддержку: «Мы за эти дни стали как семья - это очень ответственные, отзывчивые и абсолютно бескорыстные люди». По словам Николая, его отец, несмотря на возраст, был в хорошей физической форме. «Не пил, не курил, спортсмен, заядлый охотник, грибник. Он каждую осень ходил за клюквой, возвращался с полными ведрами - такого не удержишь дома», - рассказал сын. Вопреки домыслам, отправился в лес Иван Федорович не один, а в компании со своими знакомыми, но в какой-то момент потерял их из виду и понял, что заблудился. Тогда он сразу позвонил вначале по номеру 112, а затем - родным.

Мог остаться в живых?

Это случилось в среду, 26 сентября в 13.00, телефон Ивана Федоровича работал и в течение четверга. «Еще и в пятницу телефон отца включился на короткое время, но полиция не успела его засечь. Не хочу никого критиковать, но странно, что в наш век полиция со всей своей современной техникой не смогла найти в лесу человека с телефоном», - сказал Николай.

По его словам, в первые дни полиция родных к поискам не допускала, не привлекала к ним и местных жителей. «Уверен, полицейские старались, но их сил было недостаточно. Добровольцы, которые вместе со мной участвовали в поисках, очень опытные поисковики, они хорошо ориентируются на местности. Если бы их сразу привлекли, отец, возможно, сейчас был бы жив»,- считает Николай. Полиция вела поиски с 26 сентября и до вечера 2 октября, пока оставалась надежда, что человек жив. Добровольцы продолжали поиски вплоть до 14.00 воскресенья, 14 октября, когда и было обнаружено тело.

Когда тело было найдено, стало ясно, что Иван Федорович надеялся на помощь до последнего: он привязал к длинной палке полиэтиленовый пакет, чтобы привлечь к себе внимание, и никуда не уходил - тело было найдено примерно в трех километрах от того места, где он входил в лес. Почему не развел костер? «Спичек у отца не было - они остались у тех, от кого он отстал», - сказал Николай. По его словам, в официальном заключении, которое он получил на руки, причиной смерти отца названо переохлаждение.

Эта история получила широкое освещение в прессе и большой общественный резонанс. По мнению добровольцев, полиция использовала для поисков пропавшего человека не все возможности. ”Теми силами, которыми располагали власти в первые дни поиска, квадрат, в котором с наибольшей вероятностью мог находиться Иван Федорович, ближайший к месту его захода в лес с дороги, можно было тщательно прочесать за полдня, но этого сделано не было. Искали не там. И когда добровольцы приступили к поискам, нас сначала власти сориентировали на далекие от этого участка места”, - рассказала одна из добровольцев, Ксения Клочкова порталу DELFI. В последний день поисков, 14 октября, добровольцы решили еще раз тщательно проверить тот участок леса, где пожилой мужчина точно был.

Полиция предупреждает Очень важно, чтобы люди серьезно относились к подготовке к походу в лес или на болото за грибами или ягодами. Даже если человек идет в лес, где он бывал неоднократно, следует считаться с тем, что с прошлого сезона в данном месте могла быть произведена вырубка леса, а деревья, ранее служившие ориентиром, могли быть повалены от непогоды, заросли какие-то знакомые тропы и т.д. Даже со здоровым и молодым человеком в лесу может что-то случиться, например, можно упасть, подвернуть ногу, и человек может нуждаться в помощи. Всегда на человеке должны быть яркие элементы одежды, например, светоотражательный жилет, так как быть замеченным в густом лесу с вертолета, если на заблудившемся человеке зеленая или темная куртка, очень сложно. Надо иметь при себе полностью заряженный телефон и очень хорошо, если у вас есть и внешний аккумулятор для зарядки. Если вы позвонили на 112, то используйте телефон только для контакта со службой 112 или полицейскими, не тратьте зарядку на разговоры со знакомыми или чтение новостей в ожидании помощи. Очень хорошо, если у вас есть с собой спички или зажигалка, дым разведенного костра хорошо заметен сверху. С собой надо также взять воду, еду и необходимые человеку лекарства. Практически во всех случаях, когда грибникам была нужна помощь, из вышеперечисленного у них при себе был только мобильный телефон.

Чужая боль

Другой доброволец, Алексей Непримеров, также подчеркнул в интервью rus.err, что то место, где нашли тело Ивана Федоровича, было отмечено полицией как пройденное, в первые дни поиска, когда Иван Федорович еще был жив. И с этого места, судя по всему, заблудившийся никуда не уходил - там нашли его вещи, развешенные для просушки. «Первая и самая главная ошибка со стороны полиции была в том, что они напуганного и растерявшегося человека заставили выходить по сигнальным ракетам самостоятельно. И этим они загнали его еще дальше, и из-за этого он потерялся. Это совершенно неправильные действия. В этом случае надо идти и забирать человека. Человек напуган, он один, и ему страшно. Рассчитывать на то, что он сможет выйти самостоятельно, - абсолютно неверно», - пояснил свою точку зрения Непримеров.

О том, что опытных волонтеров стоит подключать к поискам пропавших сразу же, говорит и еще один участник поисков Ивана Федоровича - Ааре Рюйтель, руководитель ЦУ «Kadunud» («Пропавшие» - ред.) «Человека с включенным телефоном искали два дня и не нашли... Почему? Я считаю, потому, что не звонили всем организациям, у кого есть добровольцы, у кого есть опыт. Не хочу сказать ничего плохого о полиции, но у полицейского, который руководит поисковой операцией, таких случаев за год - один-два. У нас - 20-25 - есть разница».

Наше издание также получило немало звонков от неравнодушных читателей. Елена Кивистик, чья сестра Анастасия активно участвовала в поисках незнакомого им ранее человека, считает, что пора создавать и в Нарве добровольную организацию, которая помогала бы полиции заниматься поисками пропавших людей. «Полиция и добровольцы обязательно должны в таких ситуациях объединяться. Говорят, что техника безопасности пишется кровью. Надеемся, что после этого трагического случая тоже что-то изменится в системе поиска пропавших людей», - поделилась Елена.

Пока же добровольцы, сплотившиеся в ходе поисков Ивана Федоровича, создали в Фейсбуке группу «Добровольцы Ида-Вирумаа», девизом которой они избрали слова Чехова: «Пока человек чувствует боль - он жив. Пока человек чувствует чужую боль - он человек».

Полиция: проверили 20 кв. км

Читатели также интересовались, как могло случиться, что в ходе поисков с привлечением армии, вертолетов и служебных собак полиция не смогла обнаружить живого человека, тогда как добровольцы на той же самой территории сумели найти его тело? Почему полиция сразу не привлекла к поискам добровольцев, и собирается ли она делать это в аналогичных ситуациях в будущем? Все эти вопросы, а также вопрос о причине и дате смерти Ивана Федоровича мы адресовали в пресс-службу Департамента полиции и погранохраны (ДПП), но пока полного ответа на них не получили. С первых дней поисков в качестве добровольцев полицией была привлечена добровольная Вирумааская спасательная резервная группа, сообщила пресс-секретарь ДПП Виктория Корпан.

Майор полиции Тармо Таммисте, руководитель Ра- квереского и Йыхвискокого отделений полиции, дал следующий комментарий:

- В течение нескольких дней полиция применяла все имеющиеся ресурсы и методы для ведения активного поиска пожилого человека. Была проверена территория примерно в 20 квадратных километров. Точную причину и время смерти установит экспертиза. К таким вызовам мы всегда относимся с полной серьезностью. Нам очень жаль, что поиски не дали результата и нам не удалось спасти жизнь человека. Мы выражаем искренние соболезнования семье и близким.

Как искала полиция Напомним читателям, как именно, согласно информации ДПП, проходила первая неделя поисков Ивана Федоровича. Поиски в волости Алутагузе были начаты сразу после получения сообщения в среду, 26 сентября. С первого же дня в поисках были задействованы полицейские, военнослужащие, группа резервных спасателей Вирумаа, служебные собаки, дроны и вертолет. После начала поисковой операции продолжались беспрерывно, в том числе и ночью, до 20.30 четверга. Поиски велись активно, с привлечением всех ресурсов, проверялись все возможные места, где мог бы находиться заблудившийся. Вертолет ДПП был задействован в поиске в течение четырех дней: со среды, 26 сентября, до субботы, 29 сентября включительно. Наибольшее число полицейских и военнослужащих было задействовано в четверг и пятницу. В пятницу, 28 сентября, в поисках были задействованы 61 полицейский и 40 военнослужащих срочной службы. В субботу поиски продолжили 16 полицейских и 39 военнослужащих, в воскресенье – 12 полицейских со служебной собакой, один доброволец и один человек из числа близких, в понедельник – 6 полицейских и семеро человек со стороны близких. Во вторник, 2 октября, поиски вели 10 полицейских, один представитель Спасательного департамента, а также 15 добровольцев. Вечером вторника, 2 октября, была завершена активная фаза поисков пропавшего мужчины с привлечением больших ресурсов.

Ирина Токарева

Автор фото: Анастасия Кивистик