Полиция просит помощи свидетелей: водитель скрылся, оставив жертву без помощи

Дата публикации: Вчера, 19:04 Просмотрено: 440

Сегодня примерно в 14.50 полиция получила сообщение о том, что в Нарве на ул. Суур находится в тяжелом состоянии пешеход. По первоначальной информации, на женщину мог наехать грузовой автомобиль.

Архип "ВП"

Оставленную без помощи 78-летнюю женщину обнаружили работающие рядом люди, которые позвонили в Центр тревоги и вызвали помощь. Женщина в тяжелом состоянии была доставлена в больницу.

"Оставить пострадавшую пожилую женщину без помощи – это крайне циничный поступок. Большое спасибо людям, которые позвонили на 112 и сообщили о том, что нужна помощь. Мы сделаем все, чтобы найти это транспортное средство и установить личность уехавшего с места ДТП водителя", – сказал аварийный полицейский Нарвского отделения полиции Райво Волощук. "Этот водитель может сам обратиться в полицию".

Просим всех людей, у которых есть информация об этом ДТП, связаться с Нарвским отделением полиции по номеру 5191 0809.

Департамент полиции и погранохраны