Найдено тело заблудившегося в лесу 78-летнего нарвитянина

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Три недели шли поиски заблудившегося в лесу возле деревни Ремнику мужчины из Нарвы. В воскресенье, 14 октября, добровольцы сообщили, что около двух часов дня было найдено тело 78-летнего Ивана. Полиция подтвердила rus.err.ee эту информацию.

Иван заблудился в болотистом лесу в районе деревни Ремнику 26 сентября.

"Да, тело было найдено именно в том лесу. Его обнаружили добровольцы и близкие Ивана", - сообщила пресс-секретарь Идаской префектуры Леана Лойде корреспонденту rus.err.ee.

Полиция завершила активную фазу поиска спустя неделю с момента пропажи. А добровольцы продолжали надеяться на лучшее и искали его вплоть до сегодняшнего дня.



rus.err.ee

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