Нарвского грибника, пропавшего две недели назад, до сих пор ищут. Что сделала полиция?

Дата публикации: Сегодня, 13:14 Просмотрено: 215

Вчера добровольцы и родственники продолжали прочесывать идавируские леса в поисках пропавшего 26 сентября 77-летнего нарвитянина Ивана Федоровича Тогидного Полиция прекратила поиски неделю назад.

Фото волонтёров.

Информацию о том, что для поисков человека срочно нужны дополнительные силы, добровольцы в понедельник распространили по различным каналам, наше издание по просьбе волонтеров также разместило это объявление на своем сайте. Один из добровольцев по имени Алексей рассказал нашему изданию, что многие люди ради поисков пропавшего человека пожертвовали работой. «Очень важно, чтобы в каждой поисковой группе были опытные люди, умеющие ориентироваться на местности. Понимая это, опытные поисковики остаются в команде, чтобы в каждой поисковой группе был руководитель. Но далеко не все могут надолго оставить работу, семью, поэтому нас все меньше и нужны свежие силы», - рассказал Алексей.

В среду, 26 сентября утром, Иван Федорович отправился за ягодами. В 13.00 он позвонил в спасательную службу и семье. Он оставался на связи до позднего вечера, пока его телефон не разрядился. Целый день его искали, но безрезультатно. Когда Иван был ещё на связи, он сообщал, что видел вертолёт и сигнальные ракеты….но он остался незамеченным. Полиция прекратила активные поиски пропавшего неделю назад, добровольцы до сих пор не сдаются. Несколько дней назад были найдены зацепки — ведро, которое родственник опознал, как принадлежащее Ивану Федоровичу и предположительное место его ночевки. Вчера вечером в 19.00 «Виру проспект» в последний раз связывался с добровольцами: они рассказали, что нашли место, где опустились те самые сигнальные ракеты, которые видел Иван Федорович, а также привязанные к деревьям синие полиэтиленовые бахиллы. Вчера волонтеры прошли по болотистой местности около 15 км, по их оценкам, осталось прочесать еще процентов 15 той местности, где может находиться пропавший. Поиски продолжатся и сегодня.

Полиция: ищем, пока есть надежда найти человека живым

А что же полиция? Почему были прекращены активные поиски пропавшего человека, и как случилось, что его телефон не смогли запеленговать? С этими вопросами к нам обращаются читатели, мы, в свою очередь, переадресовали их полиции. Нам ответил лейтенант полиции Урмас Эльми из Идаской префектуры.

- В поисках на местности полицией всегда применяются все имеющиеся в нашем распоряжении ресурсы, как люди, так и техника. Активные поиски на местности с привлечением большого ресурса людей и техники ведутся до тех пор, пока есть надежда найти человека живым. Проводя поиски пропавшего человека, полицейские прилагают все усилия и применяют все возможные ресурсы, чтобы найти человека живым, и нам искренне жаль, когда многодневные поиски не приносят результатов и нам не удается помочь.

Фото волонтёров.

Четыре дня искали с вертолетом

Поиски в волости Алутагузе были начаты срезу после получения сообщения в среду, 26 сентября. С первого же дня в поисках были задействованы полицейские, военнослужащие, группа резервных спасателей Вирумаа, служебные собаки, дроны и вертолет. После начала поисковой операции продолжались беспрерывно, в том числе и ночью, до 20.30 четверга. Поиски велись активно, с привлечением всех ресурсов, проверялись все возможные места, где мог бы находиться заблудившийся.

Вертолет Департамента полиции и погранохраны был задействован в поиске в течение четырех дней: со среды, 26 сентября, до субботы, 29 сентября включительно. Наибольшее число полицейских и военнослужащих было задействовано в четверт и пятницу. В пятницу, 28 сентября, в поисках были задействованы 61 полицейский и 40 военнослужащих срочной службы. В субботу поиски продолжили 16 полицейских и 39 военнослужащих, в воскресенье – 12 полицейских со служебной собакой, один доброволец и один человек из числа близких, в понедельник – 6 полицейских и семеро человек со стороны близких. Во вторник, 2 октября, поиски вели 10 полицейских, один представитель Спасательного департамента, а также 15 добровольцев. Вечером вторника, 2 октября, была завершена активная фаза поисков пропавшего мужчины с привлечением больших ресурсов. Полицейские находились и находятся в контакте с семьей пропавшего человека и оказывали возможную помощь после завершения активной фазы поисков, а также находятся в контакте с местными жителями, Инспекцией окружающий среды, охотничьими обществами и другими партнерами.

Не ходите в лес в одиночку

В сентябре полицией было получено около 30 сообщений о заблудившихся в лесу или на болоте людях, ушедших за грибами или ягодами.

Отправляясь в лес:

- одевайтесь по погоде, одежда должна быть яркая и заметная.

- возьмите телефон с полностью заряженным аккумулятором, фонарик, спички или зажигалку, свисток.

- возьмите с собой еду, питье и необходимые лекарства.

- сообщите близким о том, куда вы идете и во сколько планируете вернуться.

- не идите в лес одни.

- обращайте внимание на возможные ориентиры в лесу, которые помогут вернуться.

Если вы потерялись:

- прислушайтесь - слышите ли вы звуки машин, голоса людей или домашних животных

- найдите полянку, дорогу или просеку и оставайтесь на месте. На отрытом месте вас будет легче заметить с вертолета.

- позвоните на номер 112

- как можно точнее опишите, где вы находитесь, расскажите, что вы заметили (большой камень, развалины старого здания и пр.).

- если вы позвонили на 112, берегите аккумулятор телефона и не тратьте его на разговоры с другими людьми. Держите телефон в тепле.

- действуйте согласно указаниям сотрудника Центра тревоги. Если вас попросили оставаться на месте, оставайтесь на месте. Например, точность позиционирования телефона зависит от того, насколько близко располагаются мачты мобильной связи. Даже если удается сделать позиционирование телефона и определить район поисков, на прочесывание леса или болота на протяжение даже нескольких сотен метров могут уйти часы, в зависимости от сложности местности.

- в ожидании помощи сделайте себя видимым – например, если есть яркая кофта, а куртка, например, зеленого цвета, наденьте кофту поверх куртки.

- разожгите костер.

Ирина Токарева

Читайте также:

Участникам поиска Ивана Федоровича требуется подкрепление