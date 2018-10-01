В сентябре в пожарах в Эстонии погибли два человека

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За первые девять месяцев этого года при пожарах погибли 26 человек, в том числе двое в сентябре.

Иллюстративное фото.

За первые девять месяцев прошлого года погибших было 26 — на шесть погибших больше, чем за тот же промежуток времени в прошлом году, сообщил BNS пресс-секретарь спасательного департамента.

По предварительным данным, на конец сентября в пожарах были спасены 49, травмы получили 76 человек, восемь из них были эвакуированы из пожаров живыми, однако позже скончались на пути в больницу или в больнице. В прошлом году за тот же период спасены были 57, травмы получили 79 человек.

Как сообщил пресс-секретарь, большая часть пожаров с человеческими жертвами произошла в этом году в жилых зданиях, в том числе на перестроенной для круглогодичного проживания дачах. Один пожар с человеческой жертвой произошел в доме призрения, еще один человек погиб во время пожара в заброшенном строении и один в нежилом доме. Один человек погиб в результате сжигания старника.

Десять человек, погибших в этом году при пожарах, погибли в пожарах, вспыхнувших из-за курения, восемь из них курили в постели.

Четверо погибли от неосторожного использования открытого огня, трое - в ходе приготовления еды, двое из-за неосторожного обращения с отопительными устройствами, В четырех случаях не удалось установить причину возгорания.

13 человек погибли в огне в помещениях, в которых не было вообще дымового датчика, либо он не работал.

Погибшим в пожарах в среднем было по 65 лет, самому старшему из погибших было 96 лет, самому молодому 36 лет. 42 процента погибших были пенсионерами. По предварительным данным, 54 процента погибших в момент пожара были нетрезвы.

BNS