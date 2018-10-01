Таможенники в Ивангороде вынесли модный приговор петербуржцу и лишили его 76 кг одежды

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Почти 76 килограммов одежды различных наименований изъяли у жителя Петербурга сотрудники Кингисеппской таможни в Ленинградской области. Мужчина уверял, что 40 пар штанов разных размеров везет исключительно для себя.

Как сообщили 47news в пресс-службе СЗТУ, петербуржец въехал на МАПП "Ивангород" на автомобиле. Таможенникам он заявил, что едет из Эстонии практически пустой и товаров, подлежащих обязательному таможенному декларированию, не имеет.

Однако в ходе досмотра в автомобиле обнаружилось более 100 единиц одежды. Одних только штанов от различных фирм-изготовителей таможенники насчитали 40 штук. А также семь курток и рубашки, футболки, толстовки, обувь в большом количестве и разных размеров.

Таможенники посчитали, что 76 килограммов вещей не могут быть отнесены к товарам для личного пользования. Возбуждено дело об административном правонарушении по факту недекларирования товаров.

47news.ru