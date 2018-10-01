Участникам поиска Ивана Федоровича Тогидного требуется подкрепление

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Уважаемые жители Ида-Вирумаа! Очень нужны добровольцы!

26 сентября в лесу под Чудским озером заблудился нарвитянин Иван Фёдорович Тогидный, 77 лет. Поиски пропавшего до сих продолжаются, в том числе с помощью добровольцев. Сын пожилого человека — Иван — также участвует в поиске и не теряет надежды найти отца. На сегодняшний день обнаружены место ночевки Ивана Федоровича и ведро, с которым он ушел в лес. Так что смысл в том, чтобы идти дальше, есть!

Огромная просьба ко всем, кто может помочь, - одолжить оборудование, необходимое для поиска (рации, GPS навигаторы), trackers) и, конечно, необходим человеческий ресурс — сегодня, в понедельник, собралось всего 11 человек. Каждый человек на поисках - это дополнительный шанс найти Ивана Федоровича!

Если у вас есть возможность присоединиться к нам, добровольцам, ждём вас во вторник, 9 октября, в Йыхви на заправке Cirkle на Нарва мнт. (контакт. лицо - Ксения Клочкова, тел. 5170581).

Выезд из Нарвы в 8.30, с Olerex (контакт. лица - Алексей Непримеров, тел. 5523414, Анастасия Кивистик, тел. 53581848).

Возьмите с собой сменную одежду, резиновые сапоги (чем выше, тем лучше). А также питье и перекус. Путь сложный, рассчитывайте свои силы!

Спасибо всем, кто помогает попавшим в беду!