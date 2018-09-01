Полицейская сводка

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Иллюстративное фото.

Убийство

30 сентября в развлекательном центре на улице Пяхклимяэ в Нар­ве был убит ножом 32-летний мужчина.

Нанесение телесных повреждений

28 сентября в Нарве 46-летний мужчина ударил свою 80-летнюю мать. Мужчина был помещен в арестный дом.

29 сентября неизвестный человек на лестнице дома по улице Космонауди в Нарве брызнул перцовым газом в лицо 32-летнему мужчине.

Угрозы

29 сентября в развлекательном центре на улице Мыйза в Нарве 26-летний мужчина угрожал своей бывшей 39-летней партнерше по жизни. Мужчина был задержан.

Вымогательство

1 октября в Нарве на улице Пушкина 38-летний мужчина, применив насилие, потребовал от 46-летнего мужчины деньги, ударил жертву в лицо и отобрал его телефон и документы.

Кражи

Полиции сообщили, что 29 августа в Силламяэ на улице Павлова, вблизи строительного объекта, было похищено зарядное устройство фирмы Makita. Ущерб составил 299 евро.

28 сентября в Нарве из машины, припаркованной в торговом центре на проспекте Героев, были украдены два мобильных телефона Huawei. Ущерб - 225 евро.

30 сентября у посетителя торгового центра на Таллиннском шоссе в Нарве украли кошелек с наличными деньгами, документами и карточками. Ущерб составляет 235 евро.

Жестокость в отношении животного

29 сентября в полицию сообщили, что в Нарве с пятого этажа дома по улице Энергия 32-летняя женщина выбросила из окна кошку. Женщина была задержана. Кошке подыскивается жилье.

Случаи на границе

1 октября сотрудники пограничного перехода «Нарва-1» проверили гражданина России 1977 г.р., собиравшегося въехать в Эстонию. Выяснилось, что человек не имел действующей визы. Мужчине выдали запрет на въезд и он вернулся обратно в Российскую Федерацию.

1 октября сотрудники пограничного перехода «Нарва-1» проверили гражданина Украины, родившегося в 1998 году и намеревавшегося въехать в Эстонию. У человека не было соответствующих документов для обоснования цели поездки, а также отсутствовали финансовые ресурсы. Ему был выдан запрет на въезд, и человек вернулся в Российскую Федерацию.

Проверки на дорогах

Полиция Идаской префектуры 1 октября проверила водителей по всей Эстонии. От вождения по причине нахождения в нетрезвом состоянии были отстранены 5 водителей в Ляэне-Вирумаа и 13 - в Ида-Вирумаа.

По информации Департамента полиции и погранохраны