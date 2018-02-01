Полицейская сводка

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Физическое насилие

22 сентября в Нарва-Йыэсуу возле магазина на ул. Вабадусе был избит 16-летний юноша.

23 сентября в Нарве в квартире на ул. Раху на 37-летнюю женщину напал ее супруг. Полиция задержала 36-летнего мужчину.

23 сентября в Нарве в торговом центре на Таллиннском шоссе был избит 33-летний мужчина.

Угрозы

22 сентября в Нарве в квартире на ул. Хайгла 30-летней женщине угрожал ее супруг. Полиция задержала 31-летнего мужчину.

Кражи

20 сентября в Нарве на пр. Выйду из кармана был украден мобильный телефон iPhone 8. Ущерб составил 1099 евро.

21 сентября в Нарве был украден велосипед, который стоял непристегнутым на лестничной площадке дома на ул. Креэнхольми. Ущерб составил 300 евро.

21 сентября в Силламяэ из строительной бытовки на ул. Павлова был украден мобильный телефон Samsung. Ущерб составил 700 евро.

22 сентября в Нарве из квартиры на ул. Креэнхольми было украдено 500 евро наличными.

22 сентября в Силламяэ от дома на ул. Виру был угнан автомобиль Volkswagen Passat. Ущерб - 1400 евро.

Незаконное проникновение

23 сентября в Нарве неизвестные зашли в квартиру на ул. Энергия и украли телевизор.

Присвоение имущества

23 сентября в Нарве была присвоена забытая в такси сумка, в которой находились деньги и документы. Ущерб составил 380 евро.

По информации Департамента полиции и погранохраны