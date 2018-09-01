60% несчастных случаев происходят с детьми во время тренировок

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Статистика ущерба Gjensidige показывает, что большинство связанных с детьми несчастных случаев происходят на тренировках, а чаще всего дети травмируются на тренировках по футболу. В дорожном движении самое опасное место — это пешеходные переходы, или зебры. Мы спросили у самих ребят, какой несчастный случай и где может с наибольшей вероятностью произойти с детьми.

Иллюстративное фото.

Если согласно статистике детской больницы, больше всего несчастных случаев с детьми происходит дома в непосредственной близости матери, то страховая статистика по детям, имеющим страховую защиту от несчастного случая, в качестве наиболее частого места несчастных случаев указывает на тренировки.

По словам руководителя отдела рассмотрения ущербов Gjensidige Маарики Мюрк, начало школьного года означает для детей активный период, а вероятность получения травм растет. "Чаще что-то происходит с детьми, которые чем-то занимаются. Это означает, что у детей, активно участвующих в тренировках, опасность получить травму выше. Страховая статистика ущербов показывает, что главным основанием выплаты страховых возмещений с детьми становятся переломы костей и серьезные ушибы. Здесь я обращаю внимание родителей, что травмы помогает предотвратить хорошее тренировочное снаряжение — например, на тренировках по футболу нужно использовать специальную обувь и защиту. За пределами школы и тренировок очень важно, чтобы ребенок при ходьбе или ожидая возможности пересечь дорогу по пешеходному переходу, не использовал смартфон, а сосредоточился бы на окружающем его. То есть, по пути в школу и назад домой телефон должен быть в ранце ребенка", — заявила Мюрк.

Мюрк добавляет, что хотя стоящая 3-4 евро в месяц страховка от несчастного случая не предотвращает несчастья, получаемая компенсация будет подспорьем при организации незастрахованного лечения и восстановления, а также для облегчения возникших неудобств.

В офисе Gjensidige дети часто сопровождают работников, для них организуются интересные дневные мероприятия. Нам удалось узнать у самих детей, где, по их мнению, с ребенком может случиться несчастный случай, а также от каких несчастных случаев нужно их оберегать больше всего. Также мы узнали, что нужно делать перед тем, как переходить проезжую часть.

Обобщив ответы детей, можно сказать, что большинство детей наиболее вероятным несчастным случаем сочло падение с дерева или возможность попасть под машину. На вопрос о пересечении дороги почти все дети ответили образцово, что нужно посмотреть по сторонам, а затем ожидать от светофора зеленый свет, разрешающий переходить дорогу.

Мы желаем всем детям безопасной школьной дороги и безопасных тренировок.

Керли Рейнхольм

Менеджер по маркетингу и коммуникациям