Полицейская сводка

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Иллюстративное фото.

Физическое насилие

11 сентября в Нарве в квартире на ул. Раху 30-летний мужчина набросился на свою 25-летнюю гражданскую супругу.

12 сентября в Нарве на даче на ул. Пинна 56-летний мужчина при возникшем конфликте кинул топор в 34-летнего мужчину, нанеся тому физические увечья. Полиция задержала 56-летнего мужчину в качестве подозреваемого.

13 сентября в Нарве на Петербургском шоссе две неизвестные женщины напали на 60-летнюю женщину.

14 сентября в Нарве возле магазина на ул. Мыйза на 33-летнего мужчину напали двое неизвестных мужчин и избили его.

15 сентября в Нарве в доме на ул. Герасимова 55-летний мужчина избил свою 61-летнюю супругу. Полиция арестовала мужчину.

16 сентября в Нарве возле увеселительного заведения на ул. Мыйза 34-летнюю женщину ударили бутылкой по голове.

16 сентября в Нарве в квартире на Таллиннском шоссе 78-летний мужчина набросился с кулаками на своего 38-летнего сына. Мужчину задержали в качестве подозреваемого.

16 сентября в Нарве в квартире на ул. Пушкина 45-летний мужчина избил свою 38-летнюю гражданскую супругу. Полиция арестовала мужчину.

16 сентября в Нарве на ул. Пяхклимяэ избили 37-летнего мужчину.

Уничтожение чужого имущества

12 сентября ночью в Нарве на ул. Гагарина подожгли автомобиль Škoda Octavia. Ущерб составляет 15.000 евро.

Кража

15 сентября в Нарве на ул. Калда украли две лампы и мобильный телефон. Ущерб составляет 415 евро.

15 сентября в Нарве на ул. Кангеласте 57-летний мужчина, который неоднократно ранее был осужден за кражи, пытался ограбить магазин. Мужчину задержала полиция.

По информации Департамента полиции и погранохраны