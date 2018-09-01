Полиция просит помощи в установлении личности мужчины, подозреваемого в присвоении

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Нарвское отделение полиции просит помощи общественности в установлении личности мужчины. Мужчина подозревается в том, что 22 августа примерно около 15 часов он присвоил чужую сумку вместе с деньгами и документами в Замковом парке города Нарва.

На мужчине была клетчатая рубашка коричневого цвета, голубые джинсы и красные кроссовки, при себе была мужская сумка темного цвета „Tommy Hilfiger“.

Полиция просит всех, кто узнает изображенного на фото мужчину, сообщить об этом Нарвскому отделению полиции по адресу vitali.kondratjev@politsei.ee или телефону: 357 6148.

Виктория Корпан

пресс-секретарь

Фото с камер наблюдения.