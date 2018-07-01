Полицейская сводка

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Иллюстративное фото.

Физическое насилие

3 сентября в Нарве на ул. Кангеласте 59-летнего мужчину избила его 53-летняя гражданская супруга.

4 сентября в Нарве на ул. Пушкина на 46-летнюю женщину напал ее 43-летний супруг.

6 сентября в Силламяэ в квартире на ул. Гагарина напали на 30-летнего мужчину. Полиция арестовала 31-летнего мужчину в качестве подозреваемого в уголовном преступлении.

10 сентября 30-летний мужчина в алкогольном опьянении нанес физическое увечье своей 29-летней супруге. Полиция задержала мужчину в качестве подозреваемого.

10 сентября в Нарве на ул. Харидусе 59-летний мужчина набросился на свою 43-летнюю гражданскую супругу. Полиция задержала мужчину в качестве подозреваемого.

10 сентября в Нарве в квартире на ул. Пушкина 28-летний мужчина неоднократно избивал свою 27-летнюю супругу. Полиция арестовала мужчину.

Кражи

3 сентября в Нарве в садоводческом товариществе «Огонек» украли велосипед Trek.

Ущерб составляет 210 евро.

3 сентября в Нарве на ул. Раквере в увеселительном заведении украли мобильный телефон iPhone SE. Ущерб составляет 220 евро.

С 17 августа по 5 сентября в поселке Тойла украли железнодорожные рельсы и металлические крепежи. Первоначальный ущерб составляет 15.000 евро.

Незаконное проникновение

3 сентября в Нарве проникли в квартиру на Таллиннском шоссе. Дверные замки были повреждены.

Присвоение чужого имущества

3 сентбря в Нарве в автобусе присвоили забытый мобильный телефон LG. Ущерб составляет 300 евро.

3 сентября в Нарве на ул. Ааста присвоили мобильный телефон Huawei. Ущерб составляет 300 евро.

По информации Департамента полиции и погранохраны



