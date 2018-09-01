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ПроисшествияВ Нарве за угрозу огнестрельным оружием задержали 65-летнего мужчину

Дата публикации: Вчера, 12:36 Просмотрено: 73

Как сообщает портал rus.err.ee, полиция в 15:43 12 сентября получила сообщение о ссоре знакомых между собой мужчины и женщины в Нарве в квартире на проспекте Кангеласте, где прозвучали выстрелы.

В Нарве за угрозу огнестрельным оружием задержали 65-летнего мужчину

Иллюстративное фото.

В качестве подозреваемого задержан 65-летний мужчина. Женщине оказали медицинскую помощь и отпустили на домашенее лечение.

O ссоре, возникшей на почве разногласий в личных отношениях, на номер 112 сообщила жительница Нарвы, которая услышала крики о помощи.

По первоначальным данным, в квартире было произведено два выстрела и была потасовка. На вызов незамедлительно выехали полицейские подразделения быстрого реагирования, которые задержали мужчину.

Источник: rus.err.ee

 

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