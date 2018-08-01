Полицейская сводка

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Иллюстративное фото.

Физическое насилие

23 августа сообщили, что в Нарве в квартире на ул. Раху 31-летний мужчина избил свою 25-летнюю супругу.

24 августа в Нарве в квартире на ул. Герасимова 41-летний мужчина избил свою 38-летнюю супругу. Полиция задержала человека в качестве подозреваемого.

26 августа в Нарве в магазине на ул. Мыйза возник конфликт между 51-летним мужчиной и двумя неизвестными мужчинами, вследствие которого 51-летний мужчина был избит.

26 августа в Нарве на автобусной остановке на Таллиннском шоссе 28-летний мужчина избил 19-летнего молодого человека. Полиция задержала его в качестве подозреваемого.

27 августа в Нарва-Йыэсуу в квартире на ул. Кудрукюла 72-летний мужчина избил 59-летнюю женщину.

Кражи

22 августа в Нарве на Петербургском шоссе украли мужскую сумочку, в которой были документы и деньги. Ущерб составляет 540 евро.

22 августа в Нарве на Таллиннском шоссе у жилого многоквартирного дома украли велосипед Concept. Ущерб составляет 220 евро.

С 26 июля по 26 августа в Нарве из гаража на ул. Раху были украдены: автомобиль BMW (226AXR), шлифовальный станок Bosch, инфракрасная лампа, колеса из литого алюминия BMW и динамик. Первоначальный ущерб составил 1215 евро.

Нарушение общественного порядка

24 августа на центральной улице в Силламяэ возник конфликт между тремя несовершеннолетними девочками, в ходе которого царапали и пускали газ из балончика на 15-летнюю девочку.

22 августа в Нарве на ул. Мыйза некий мужчина ножом угрожал проходящей женщине. На основании собранных доказательств полиция обнаружила, что угрожающим человеком был 62-летний мужчина. Его задержали в качестве подозреваемого.

Случай на границе

22 августа гражданин Российской Федерации 1995 года рождения прибыл на пограничный пункт Нарва-1. Виза была признана недействительной, мужчина был отправлен обратно в Россию.

По информации Департамента полиции и погранохраны



