Полицейская сводка

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Иллюстративное фото.

Физическое насилие

16 августа в Силламяэ на ул. Тервисе 32-летний мужчина, находясь в учреждении, избил 55-летнюю женщину.

18 августа в Нарве в квартире на улице Пушкина 24-летний молодой человек избил свою 29-летнюю супругу.

18 августа в Нарве на улице Вакзали 25-летний мужчина избил тяжёлым предметом 31-летнего мужчину. Полиция задержала подозреваемого в нападении.

19 августа в Нарве на ул. Таллиннское шоссе в квартире 23-летний молодой человек причинил телесные повреждения 17- летней девушке. Полиция задержала его в качестве подозреваемого.

19 августа в Нарве на ул. Уускюла 37-летний мужчина вытолкнул из машины 23-летнюю девушку, после чего она упала и потеряла сознание.

20 августа около 10 часов утра произошел инцидент. Полиция получила сообщение о том, что мужчина бросил в лужу флаг Эстонии и стал по нему топтаться. Прибывшие на место стражи правопорядка задержали 42-летнего мужчину в качестве подозреваемого и доставили на вытрезвление. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье об осквернении государственной символики ЭР.

21 августа в Нарва-Йыэсуу на ул. Кудрукюла 41-летний мужчина состоянии в алкогольного опьянения набросился на свою 63-летнюю мать.

Кражи

18 августа в Нарве на ул. Таллиннское шоссе ударили 35-летнего мужчину. Украли мужскую сумочку и телефон. Ущерб составляет 134 евро.

Будни спасателей

18 августа в 16:28 спасателей вызвали в садовое товарищество «Чайка» на ул. Энтузиастов в Нарве, где горел лес.

По информации Департамента полиции и погранохраны и Спасательного департамента