В Таллинне из трамвая на ходу выпал подросток, полиция ищет свидетелей

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Как сообщает портал rus.err.ee, вечером, 21 августа, в центр тревоги поступило сообщение, что из трамвая, который ехал по бульвару Пыхья, выпал 14-летний подросток и разбился.

Иллюстративное фото.

Ему потребовалась медицинская помощь. Полиция ищет свидетелей происшествия.

Прибывшие на место медики доставили мальчика в больницу. На вызов отреагировали и полицейские, которые побеседовали с находившимися на месте происшествия людьми.

Руководитель участковых полицейских Кесклиннаского отделения полиции Леа Бяренсон сказала, что сейчас полиция выясняет все обстоятельства происшествия, и были просмотрены записи камер видеонаблюдения.

Источник: rus.err.ee