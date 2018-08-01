В Таллинне из трамвая на ходу выпал подросток, полиция ищет свидетелей

ПроисшествияВ Таллинне из трамвая на ходу выпал подросток, полиция ищет свидетелей
Дата публикации: Сегодня, 18:35 Просмотрено: 51
Как сообщает портал rus.err.ee, вечером, 21 августа, в центр тревоги поступило сообщение, что из трамвая, который ехал по бульвару Пыхья, выпал 14-летний подросток и разбился.
Иллюстративное фото.
Ему потребовалась медицинская помощь. Полиция ищет свидетелей происшествия.
Прибывшие на место медики доставили мальчика в больницу. На вызов отреагировали и полицейские, которые побеседовали с находившимися на месте происшествия людьми.
Руководитель участковых полицейских Кесклиннаского отделения полиции Леа Бяренсон сказала, что сейчас полиция выясняет все обстоятельства происшествия, и были просмотрены записи камер видеонаблюдения.
Источник: rus.err.ee