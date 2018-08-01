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ПроисшествияНа Петровской площади в Нарве мужчина бросил в лужу флаг Эстонии и стал по нему топтаться

Дата публикации: Сегодня, 10:06 Просмотрено: 106

Инцидент произошел 20 августа около 10 часов утра. Полиция получила сообщение о том, что мужчина бросил в лужу флаг Эстонии и стал по нему топтаться.

На Петровской площади в Нарве мужчина бросил в лужу флаг Эстонии и стал по нему топтаться

Foto: Taavi Sepp

Прибывшие на место стражи правопорядка задержали 42-летнего мужчину в качестве подозреваемого и доставили на вытрезвление.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье об осквернении государственной символики ЭР.

На Петровской площади в Нарве мужчина бросил в лужу флаг Эстонии и стал по нему топтаться

 

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