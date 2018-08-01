Убийца школьницы Дарьи проведет в тюрьме 13 лет

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Как сообщает rus.err.ee, cудебная система Эстонии поставила точку в уголовном деле 21-летнего Тоомаса Семыкина, которого обвинили в убийстве 14-летней нарвской школьницы Дарьи.

Фото: Сергей Степанов/NPA

Обвинительный приговор вступил в законную силу. Семыкин проведет в тюрьме более 13 лет.

Как подтвердили корреспонденту портала rus.err.ee в Государственном суде, накануне высший судебный орган Эстонии не принял к рассмотрению кассационную жалобу защитника Семыкина, помощника присяжного адвоката Дениса Матвеева, настаивавшего на оправдании своего клиента.

Это означает, что вступило в законную силу решение суда нижестоящей инстанции, согласно которому Семыкин был признан виновным в убийстве.

Источник: rus.err.ee