Полицейская сводка

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Кражи

В период с 6 августа по 9 августа из грузовика, припаркованного на Таллиннском шоссе в Нарве, было похищено 210 литров топлива. Ущерб составил 252 евро.

13 августа 66-летний мужчина сообщил в полицию, что в Нарве на ул. Раху 43-летний мужчина украл 600 евро из квартиры.

13 августа на автобусной остановке возле Нарвской электростанции был украден мобильный телефон iPhone 6S. Ущерб составляет 450 евро.

Физическое насилие

В ночь на 8 августа в Нарве на ул. Пушкина 40-летний мужчина в своей квартире избил 26-летнюю супругу.

11 августа в Силламяэ в квартире на ул. Каяка 31-летний мужчина избил 46-летнюю женщину. Полиция задержала подозреваемого.

12 августа в Нарве в квартире на ул. Мыйза 26-летний мужчина избил свою 23-летнюю жену.

28 июля в Нарве на улице Кадака 59-летний мужчина нанёс ножевое ранение 40-летнему мужчине. Полиция задержала преступника.

По информации Департамента полиции и погранохраны

Незаконное пересечение границы

7 августа гражданин Республики Молдова, родившийся в 1966 году, прибыл в пункт пересечения границы Нарва-1. Обнаружили, что он отсутствовал на территории Шенгенской зоны без соглашения в течение 43 календарных дней. Гражданин Республики Молдова был оштрафован, ему запретили въезд в Эстонию в течение шести месяцев.

Задержан пьяный водитель рейсового автобуса

13 августа в Ида-Вирумаа в ходе рейда полиция задержала и отстранила от вождения водителя рейсового автобуса Кивиыли-Тарту. У него было обнаружено алкогольное опьянение, которое может квалифицироваться как проступок. Поскольку состояние здоровья водителя не позволяло ему ехать дальше, вызвали его коллегу, который повез пассажиров дальше.

По словам пресс-секретаря Идаской префектуры Кертту Кралль, рейды проводились на шоссе Йыхви-Тарту-Валга, на дорогах Йыхви-Васкнарва и Йыхви-Уйкала.

