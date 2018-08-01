Полицейская сводка

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Тяжкие телесные повреждения повлекли смерть

Вечером 6 августа в Силламяэ, в квартире на ул. Калда, было обнаружено тело 57-летнего мужчины со следами насилия. Обстоятельства смерти будут определены в ходе уголовного расследования.

Ограбление

В ночь на 5 августа в Силламяэ на бульваре Виру два неизвестных молодых человека напали на 18-летнего юношу и отняли у него мобильный телефон и серьги. Ущерб составил 220 евро.

Физическое насилие

3 августа в Нарве, в квартире на ул. Тиймана, пьяный 26-летний мужчина причинил физическую боль и телесные повреждения 27-летней женщине. Полиция задержала мужчину.

По информации Департамента полиции и погранохраны