Полицейская сводка

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Физическое насилие

26 июля в Нарве возле развлекательного заведения на ул. Раквере неизвестный мужчина избил 31-летнего.

28 июля в Нарве на ул. Кадака 59-летний мужчина нанес колотую рану 40-летнему. Ранение оказалось неопасным для жизни. Полиция задержала напавшего.

29 июля в Нарве на ул. Пингвийни 52-летний мужчина избил двух 14- летних подростков. Полиция задержала мужчину.

29 июля в Нарве на ул. Канепи 50-летий мужчина избил свою бывшую супругу, 50-летнюю женщину.

29 июля в Нарве в квартире на ул. Уускюла 28-летний мужчина напал на свою 22-летнюю супругу. Полиция задержала мужчину.

29 июля в Нарва-Йыэсуу на ул. Айа 31-летний мужчина избил 25-летнего. Полиция задержала нападавшего.

30 июля в Нарве в квартире на ул. Мыйза 69-летний мужчина избил свою 59-летюю супругу. Полиция задержала мужчину.

31 июля в Нарве в квартире на пр. Кангеласте 42-летний мужчина причинил телесные повреждения 33-летней женщине.

1 августа в Нарве на ул. Раху 30-летний мужчина напал на свою бывшую сожительницу, женщину 32 лет. Полиция задержала мужчину.

1 августа в Нарве на лестничной площадке дома на пр. Кангеласте на 44-летнего мужчину напал незнакомый мужчина.

Кражи

29 июля в Нарва-Йыэсуу на ул. Айа был украден мобильный телефон Huawei P9 Lite. Ущерб составил 230 евро.

26 июля в Нарве неизвестные проникли в квартиру на ул. Энергия и украли оттуда перфоратор, аккумуляторную дрель и дорожную сумку. Ущерб от кражи составил 110 евро.

31 июля в Нарве на ул. Энергия у 59-летнего мужчины украли личные вещи на сумму 1691 евро.

По информации Департамента полиции и погранохраны