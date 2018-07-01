Пограничный представитель Эстонии: Восточная граница испытывает давление

Дата публикации: Сегодня, 09:05 Просмотрено: 80

В этом году на юго-восточной границе страны пограничники задержали наполовину больше лиц, незаконно пересекших границу с целью миграции, чем в прошлом году, и граница по-прежнему испытывает давление, заявил пограничный представитель Эстонской Республики Аймар Кёсс.

По его словам, давление на юго-восточную границу резко возросло в июле этого года, когд за первые недели месяца пограничники задержали 31 человека, незаконно пересекших границу с целью миграции или промежуточной миграции. Это главным образом были люди из Азии или Африки, больше всего было граждан Бангладеш, чуть меньше граждан Пакистана и Египта.

"И хотя в последние недели июля ситуация на эстонской стороне успокоилась, давление на границу сохраняется. По сообщениями пограничников Российской Федерации, в прошлый выходные они пресекли на внутренней территории и в приграничной зоне перемещение 11 иностранцев из третьих стран, двигавшихся именно в направлении временной контрольной линии между Россией и Эстонией",- сказал Кёсс BNS.

По словам Кёсса, сейчас на территории России продолжает находиться большое количество граждан третьих стран, прибывших Россию по фан-паспортам на мундиал, часть этих людей может попробовать незаконно переместиться в Европу. Фан-паспорт мундиала, с которым граждане третьих стран могут находиться в России без визы до конца года, не дает им права направляться в Эстонию. Для въезда в страны Шенгенского пространства требуется действующая виза.

Как сказал Кёсс, по прогнозу департамента полиции и погранохраны, давление на эстонско-российскую границу может нарастать. Поэтому уже во время чемпионата мира по футболу и по его окончании в приграничные зоны были направлены дополнительные силы, которые наряду с пограничниками осуществляют компенсационные методы как в приграничных регионах, так и на внутренних территориях. "Как сообщалось, в России могут находиться десятки тысяч обладателей фан-паспортов - граждан третьих стран, въехавших в Россию без виз и не планирующих возвращаться на родину, они могут попытаться двигаться дальше а Европу",- сказал Кёсс.

Цель департамента полиции и погранохраны в этом случае проанализировать и обеспечить ситуацию, при которой не могли бы появиться организованные каналы незаконной миграции, сказал Кёсс. "Задержанные в последнее время иностранцы описывали, как ими за большие деньги руководил кто-то на российской стороне или же некто обещал, что они будут доставлены в Польшу, Германию или Финляндию. Потом они узнавали, что преступники их обманули. Цель департамента полиции и погранохраны заключается в том, чтобы организованная преступность по крайней мере на эстонской половине, не смогла бы корыстно и с нарушением границы использовать иностранцев ради получения преступного дохода",- сказал Кёсс.

"Сегодня нам известны конкретные подробности того, как нарушается граница. Но нет целостной картины ситуации, предшествующей нарушению границы и следующей за нарушением, каким образом и с чьей помощью незаконно пересекают границу. Решением стало бы выстроить границу на всем протяжении так, чтобы пограничники в повседневной работе пользовались бы размещенными мониторинговыми системами и в системах слежения своими глазами видели бы происходящее в реальном времени. Помощью работе пограничников стало бы также направление достаточных ресурсов на своевременное и в нужном месте размещенное техническое оборудование, обеспечивающее безопасность границы",- сказал Кёсс..

Протяженность восточной границы составляет 338 км, 135 км из них проходят по трудной пересеченной местности и по лесу, что не препятствует незаконному пересечению границы, однако осложняет быстрое реагирование пограничников. Пограничная полоса в самом деле по большей части очищена от зарослей и там установлены пограничные столбы Эстонской Республики, однако этого еще недостаточно, чтобы невооруженным глазом замечать каждого нарушителя — требуется техническая поддержка, пояснил Кёсс.

"Недостатки в строительстве границы могут обернуться неожиданными и крупными затратами для государства, когда появятся сотни, если не тысячи незаконных мигрантов и в этой связи делопроизводство, содержание иностранцев, их высылка, например, из государства и прочее. Но еще важнее расходов повседневная безопасность Эстонии. В то время, когда многие государства вкладывают средства в безопасность границ, поскольку положение тревожное, строительство устроенной как следует границы Эстонии обеспечивает безопасность и чувство защищенности надежной от Сетумаа до Сааремаа",- подчеркнул Кёсс.

В этом году на восточной границе было пресечено в полтора раза больше прошлогоднего случаев незаконного пересечения границы — в 12 случаях был задержаны 38 лиц.

BNS