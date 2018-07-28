Дорогу в Нарва-Йыэсуу перекрыли для тушения лесного пожара

Дата публикации: 28-07-2018, 13:49 Просмотрено: 358

В городе Нарва-Йыэсуу Ида-Вируского уезда в пятницу возник лесной пожар на площади 5-6 гектаров, который к настоящему моменту удалось взять под контроль благодаря оперативным действиям спасателей и привлечению вертолета Департамента полиции и погранохраны. Поскольку для тушения пожара происходит забор воды из реки Нарва, водителей просят не пользоваться шоссе между Нарвой и Нарва-Йыэсуу, передает rus.err.ee.