Дорогу в Нарва-Йыэсуу перекрыли для тушения лесного пожара

Сообщение о пожаре поступило в пятницу в 13:25, сообщила в субботу пресс-служба Идаского спасательного центра.
К тушению привлекли спасателей из Ийзаку, Йыхви, Кохтла-Ярве, Кивиыли, Силламяэ, Нарва-Йыэсуу и Нарвы.
Работать пришлось в условиях повышенной сложности из-за труднодоступного рельефа местности, заросшей подлеском, в котором огонь быстро распространялся. Привлечение к тушению вертолета позволило существенно ограничить распространение пламени.
К настоящему времени пожар взят под контроль, угрозы людям нет, работы по тушению продолжаются в субботу.