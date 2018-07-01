Полицейская сводка

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Иллюстративное фото.

Ограбление

21 июля в Нарве на ул. Кереса было совершено нападение на 44-летнего мужчину, у которого отняли 30 евро наличными, планшет и документы. Ущерб составил 675 евро.

21 июля в Нарве возле дома на ул. Кангеласте у 19-летнего молодого человека под угрозой вывернули карманы.

Физическое насилие

18 июля в Силламяэ 28-летний мужчина причинил физическую боль и телесные повреждения своей 54-летней матери. Полиция задержала мужчину.

20 июля в Нарве в квартире на ул. Выйду 45-летнюю женщину избил ее сожитель. Полиция задержала 48-летнего мужчину.

21 июля в Силламяэ в квартире на ул. Ранна 47-летнюю женщину избил ее сожитель. Полиция задержала 35-летнего мужчину.

21 июля в Нарве в квартире на ул. Йоала 18-летнюю девушку избил ее 19-летний сожитель.

22 июля в Нарве возле магазина на ул. Раквере было совершено нападение на 29-летнего мужчину. Полиция задержала в качестве подозреваемого 31-летнего мужчину.

Уничтожение чужого имущества

В ночь на 18 июля в Нарве на ул. Герасимова были подожжены автомобили Mini Cooper и Mitsubishi Lancer. Владельцу был причинен ущерб в 7100 евро.

Кражи

18 июля в Нарве на ул. Пушкина был украден велосипед Fuji. Ущерб составил 400 евро.

В ночь на 18 июля на Таллиннском шоссе был украден велосипед BOTTECCHIA. Ущерб составил 395 евро.

В промежутке между 9 и 22 июля в Нарве из гаражного бокса на ул. Креэнхольми были украдены колесные диски, рабочие инструменты и канистры с бензином. Ущерб составил 1186 евро.

20 июля в пос. Ольгина неизвестные проникли в частный дом на ул. Тёёкойа и украли от-туда оконные рамы. Ущерб составил 800 евро.

Присвоение имущества

20 июля в Нарва-Йыэсуу на ул. Вабадусе была присвоена сумка, в которой находились мобильный телефон Samsung, планшет, документы и наличные: 400 евро и 25000 рублей. Общий ущерб составил 1770 евро.

Будни спасателей

19 июля в 12.05 спасатели выехали на вызов в Нарве, где возле садового товарищества Kirss на площади в полтора гектара горели пни и молодая лесная поросль. Пожар был потушен в 17.58.

По информации Департамента полиции и погранохраны и Спасательного департамента