Взлом автомобиля занимает всего 30 секунд!

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В связи с приближающимися летними мероприятиями If Kindlustus напоминает людям, чтобы они не оставляли в автомобилях на видном месте личные вещи – взлом автомобиля занимает считанные секунды.

Выбирайте для парковки освещенные улицы или зоны, попадающие в поле зрения камер видеонаблюдения. Иллюстративное фото

Сделанное If Kindlustus экспериментальное видео показывает, что разбитие бокового стекла и кража вещей занимает всего 30 секунд. Видео эксперимента со взломом автомобиля можно посмотреть здесь:

«Согласно нашей статистике, сезон разбития автомобильных стекол и кражи вещей из автомобилей наступает именно летом во время крупных мероприятий, - прокомментировал руководитель отдела рассмотрения ущерба If Kindlustus Таави Кийбус. - Мы призываем людей не оставлять свои вещи на видном месте, поскольку оставленные в автомобиле личные вещи привлекают нежелательное внимание воров».

Особенно внимательными следует быть при посещении летних мероприятий, на парковках торговых центров и троп здоровья. Также нет ничего необычного в том, что взламывают и припаркованные на улицах машины. По возможности следует выбирать для парковки освещенные улицы или зоны, попадающие в поле зрения камер видеонаблюдения.

О разбитии бокового стекла и украденных вещах следует немедленно информировать полицию по телефону экстренной помощи 112.

«Осведомленность людей выросла, благодаря чему количество таких краж с годами сократилось. В течение шести месяцев этого года полицию информировали почти о 30 случаях в месяц, т. е. в среднем ежедневно жертвой кражи становился один человек. Если бы люди не оставляли на видном месте в автомобиле ни одного предмета, даже дешевую на первый взгляд сумку, таких случаев было бы еще меньше», - прокомментировал руководитель службы криминального бюро Пыхьяской префектуры Тоомас Йервсон.

Клиенту каско If Kindlustus разбитое боковое стекло заменяют без собственной ответственности у ближайшего партнера, список которых можно найти по адресу www.if.ee или позвонив по телефону 777 1211.

Если вещи украдены из отделения для перчаток или багажника, и автомобиль был заперт, то при наличии Super-kasko Lux If Kindlustus компенсируется также стоимость украденных вещей в размере до 1000 евро.

Советы по предотвращению взлома автомобиля:

Всегда запирайте двери автомобиля. Отходя от автомобиля даже на короткое время, активируйте сигнализацию.

Не оставляйте в автомобиле ценные вещи. Выходя из автомобиля даже на пару минут, всегда берите с собой телефон, кошелек и другие ценные предметы. Спортивную сумку и сумку с покупками переставьте с заднего сиденья в багажник, желательно еще до въезда на парковку.

Полностью закрывайте окна автомобиля. Из-за воздушного зазора в некоторых автомобилях чувствительность салонного датчика может уменьшиться, что дает ворам больше времени.

Содержите салон автомобиля в чистоте – даже пустая сумка или пачка сигарет могут показаться вору достаточно привлекательными, чтобы разбить стекло.

Портативные навигационные устройства берите с собой, убирайте в бардачок или под сиденье.

Паркуйте автомобиль в освещенном месте с хорошей видимостью, чтобы автомобиль не находился за забором, кустами или большими автомобилями.

Если вы заметили подозрительную деятельность рядом с вашим или чужим автомобилем, то информируйте полицию.

Не оставляйте также мобильный телефон заряжаться в автомобиле – ведущие в бардачок провода или закрепленные на окне аксессуары для навигационных устрой-ств и видеорегистраторы могут привлечь внимание.

Элике Кингсепп,

коммуникационное бюро If