Полицейская сводка

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Иллюстративное фото.

Физическое насилие

12 июля в Силламяэ в квартире на бульваре Виру в ходе семейной ссоры 43-летний мужчина напал на 49-летнюю женщину.

13 июля в Нарве в развлекательном заведении на ул. Пяхклимяэ 21-летний мужчина ударил 27-летнего.

14 июля в Нарве незнакомый мужчина схватил за волосы 31-летнюю женщину-полицейского и ударил ее об стену. Полиция задержала 28-летнего мужчину.

14 июля в Силламяэ в квартире на ул. Гагарина 26-летняя женщина причинила физическую боль своей 56-летней матери. Полиция задержала молодую женщину.

14 июля в Нарва-Йыэсуу на ул. Парги был избит 29-летний мужчина.

В ночь на 15 июля в Нарве на ул. Пылевкиви пьяный 60-летний мужчина напал на свою 52-летнюю супругу. Полиция задержала мужчину.

16 июля в 17.00 в Нарве, в квартире на Таллиннском шоссе, 31-летний мужчина напал на свою 42-летнюю супругу. Полиция задержала мужчину.

Кража

12 июля в Нарве неизвестные проникли в квартиру на ул. Тиймана и украли оттуда ноутбук, планшет и изделия из золота. Ущерб составил 1395 евро.

Информация от Восточно-эстонской саперной группы

16 июля был обезврежен 76-мм снаряд, найденный в лесу возле деревни Аувере, Нарва-Йыэсуу.

15 июля саперы обезвредили найденную в Нарве на ул. Йыэсуу 82-мм минометную мину.

15 июля были обезврежены найденные в пос. Синимяэ три ручные гранаты РГ-42.

По информации Департамента полиции и погранохраны и Спасательного департамента