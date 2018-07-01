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ГраницаМужчина с пересекшей границу на Нарвском водохранилище лодки избежал наказания

Дата публикации: Сегодня, 09:54 Просмотрено: 150

В конце прошлой недели лодка заплыла на Нарвском водохранилище из Эстонии в Россию, но управлявший ей мужчина избежал наказания, поскольку смог доказать, что нарушил границу из-за аварии мотора.

Мужчина с пересекшей границу на Нарвском водохранилище лодки избежал наказания

Нарвское водохранилище. Фото из архива "ВП"

7 июля гражданин Эстонии 1963 года рождения сообщил Нарвскому кордону, что находится на Нарвском водохранилище на моторной лодке с отказавшим мотором. По словам мужчины, из-за аварии лодку сильным ветром занесло за временную контрольную линию, в российскую акваторию. При проверке информации выяснилось, что лодка пересекла временную контрольную линию на направлении Эстония-Россия.

Информацию передали российской погранохране, из порта Кулгу отправилась моторная лодка Нарвского кордона. К потерпевшей бедствие лодке вскоре приблизился вездеход-амфибия погранохраны РФ. Вместе лодку отбуксировали в Эстонию.

Управлявшего лодкой мужчину для выяснения обстоятельств доставили на Нарвский кордон. Поскольку выяснилось, что инцидент был вызван технической неполадкой и сильным ветром, дело о проступке возбуждать не стали.

 

BNS

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