Красный флаг с серпом и молотом не понравился полиции

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Разбирательство произошло возле зубной поликлинники около 15.20.

День Победы в этом году снова не обошелся происшествий, и снова камнем преткновения стали советские символы. После концерта на Петровской площади, шествия Бессмертного полка и возложения цветов к Братской могиле, уже на обратном пути были остановлены полицейским патрулем двое мужчин. У них забрали флаг, который по мнению полицейских нарушал общественный порядок. Одного из мужчин, полицейские посадили в свою машину, другой было отпущен.

Сергей Башилов