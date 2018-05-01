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ПроисшествияКрасный флаг с серпом и молотом не понравился полиции

Дата публикации: Сегодня, 17:01 Просмотрено: 18

Красный флаг с серпом и молотом не понравился полиции

Разбирательство произошло возле зубной поликлинники около 15.20.

День Победы в этом году снова не обошелся происшествий, и снова камнем преткновения стали советские символы. После концерта на Петровской площади, шествия Бессмертного полка и возложения цветов к Братской могиле, уже на обратном пути были остановлены полицейским патрулем двое мужчин. У них забрали флаг, который по мнению полицейских нарушал общественный порядок. Одного из мужчин, полицейские посадили в свою машину, другой было отпущен.

 

Сергей Башилов

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