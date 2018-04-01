Спасатели будут проверять многоквартирные дома

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Как сообщает ERR, инспекторы Спасательного департамента с 7 по 11 мая проведут проверку противопожарной безопасности в многоквартирных домах. В первую очередь будут проверены пути эвакуации.

Иллюстративное фото.

По оценке спасателей, главная проблема в многоквартирных домах - перекрытые пути для эвакуации жителей в случае пожара. На первый взгляд безопасные предметы, хранящиеся на лестничных площадках, могут стать серьезным препятствием, когда возникнет необходимость быстро покинуть здание. Обращают внимание спасатели и на парковку автомобилей возле многоквартирных домов.

ERR