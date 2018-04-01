Спасатели будут проверять многоквартирные дома

ЗаконСпасатели будут проверять многоквартирные дома
Дата публикации: Сегодня, 10:43 Просмотрено: 22
Как сообщает ERR, инспекторы Спасательного департамента с 7 по 11 мая проведут проверку противопожарной безопасности в многоквартирных домах. В первую очередь будут проверены пути эвакуации.
Иллюстративное фото.
По оценке спасателей, главная проблема в многоквартирных домах - перекрытые пути для эвакуации жителей в случае пожара. На первый взгляд безопасные предметы, хранящиеся на лестничных площадках, могут стать серьезным препятствием, когда возникнет необходимость быстро покинуть здание. Обращают внимание спасатели и на парковку автомобилей возле многоквартирных домов.