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Культура
+Галерея. «Грачи» пролетели над Нарвой

Дата публикации: Сегодня, 13:52

Культовый рок-фестиваль возродился после 10-летнего перерыва: 13 и 14 октября на сцене арт-клуба «Ро-ро» в рамках проекта «Грачи возвращаются» выступило более 20 команд из Эстонии, Латвии и России, а зрителями стали более 300 нарвитян и гостей города.

 

+Галерея. «Грачи» пролетели над Нарвой

 

Немного истории: осенью 1998 года в нарвском ДК «Ругодив» под эгидой Raadio 100 FM и Нарвского молодежного центра и по личной инициативе Евгения Рогова впервые прошел первый рок-фестиваль под названием «Грачи улетели». Целью организаторов тогда, как и сейчас, была поддержка молодых местных рок-коллективов. Дебютировав на «Грачах» с их демократической атмосферой, любая команда громко заявляла о себе и при этом имела возможность черпать опыт у старших для дальнейшего развития в творчестве. Организаторы, кстати, тоже периодически сменяли один другого, вдыхая в проект каждый раз свежие силы и придавая ему оригинальную окраску. Так, несколько сезонов проектом руководил Александр Кобзарь, успешный музыкальный продюсер. В качестве гостей на фестиваль всегда приглашались именитые группы из других городов Ида- Вирумаа и из Таллинна.

В конце 90-х – начале 2000-х в Нарве наблюдался настоящий бум рок-движения, поэтому одного фестиваля музыкальной братии показалось мало, и появилась весенняя версия – «Грачи прилетели». Последний нарвский фестиваль состоялся весной 2007 года, но забвению проект не предали! Летом 2017-го неугомонный Евгений Рогов загорелся идеей возродить свое детище, и его поддержала вся околомузыкальная общественность города. Благодаря слаженной работе оргкомитета, в который вошли владелец клуба «Ро-ро» Роман Бойко и его арт-директор Анна Калинина, звукорежиссер Антон Колпаков, барабанщик Дмитрий Шутов, шоумен Стас Варкки и другие.

Двухдневный осенний марафон получился динамичным, программа – насыщенной и многогранной, состав участников – сильным и разностилевым. Нарву, Силламяэ, Таллинн, Пярну, Ригу и Питер представили следующие коллективы: «Там и Тут», «Party Я», «M.O.R.A.», Devotus Regnum, Cuba, «Гръхь», Radium, «Цикл Солнца», Over-drive, «Кин Дза Дза»,MostBand, AveNova, Swali-buza, Un-Real, Monstera, Vulgrari Moribus, Sound Religion и «Огнелет». Наряду с группами на сцену вышли и сольные исполнители: Станислав Варкки, открывший фестиваль, Mac-Kelpie и Ксения Земская. Все это происходило в зале на втором этаже, который кроме всего прочего порадовал качественным и плотным звуком, а на первом, как было задумано, музыканты из числа гостей в режиме джема могли сыграть на малой сцене в формате акустики, чем и воспользовались – самым эклектичным и запоминающимся стал экспромт от зашедших на огонек скрипачки Натали Винницкой, юного мультиинструменталиста Акима Насырова и основательницы бард-фестиваля Елены Сабининой. Запланированный на поздний вечер субботы финальный аккорд «Грачей» прозвучал ближе к утру воскресенья.

 

ОЧЕВИДЦЫ О «ГРАЧАХ-2017»:

Дмитрий Шутов, барабанщик, один из организаторов фестиваля:
- На мой взгляд, все прошло просто замечательно. Мне было интересно побывать с обратной стороны действа, поскольку раньше я в основном был в составе выступающих команд. И этот опыт участника мне очень помог сориентироваться на организационной стороне. Фестиваль состоялся, и в этом большая заслуга слаженной работы всей команды в целом! Жека Рогов дал нужный импульс и возможность проявить себя таким энтузиастам, как я и мои коллеги. Спасибо всем, кто верит и в мои начинания, идеи и проекты! Я уверен, что вместе мы всегда доведем дело до победного конца. Одним словом, у нас музыкальное братство!

Роман Бойко, владелец арт-клуба «Ро-ро»:
- Честно говоря, я раньше никакого отношения к «Грачам» не имел; основателем фестиваля был Рогов. Но именно здесь прошли последние перед 10-летним молчанием «Грачи», поэтому возродить проект он решил именно здесь. Теплыми августовскими деньками, буквально пару месяцев назад, он приходил в клуб, и мы вели неспешные беседы о том, каким он видит обновленный фестиваль. Он говорил, а я размышлял и определял для себя задачи. Это тот случай, когда, будучи вовлеченным в грандиозный проект, готов работать, не задумываясь о прибыли. Быть может, в стенах «Ругодива» проект выглядел масштабнее, зато формат «Ро-ро» придал ему душевность, необходимую для первого, пробного камня, и все остались довольны. Я рад, что все получилось. Будем продолжать!

Илья Соловьев, фронтмен группы Mostband, Таллинн:
- «Грачи» вернулись очень ярко. Большое количество команд, работающих в разных стилях, делают фестиваль неповторимым и интересным. Был рад встретить много старых и новых знакомых. А приятная атмосфера клуба «Ро-ро» располагает к общению. Надеюсь, это начинание превратится в добрую традицию клуба!

Алина Касьянова

+Галерея. «Грачи» пролетели над Нарвой

 

Галерея
+Галерея. «Грачи» пролетели над Нарвой +Галерея. «Грачи» пролетели над Нарвой +Галерея. «Грачи» пролетели над Нарвой +Галерея. «Грачи» пролетели над Нарвой +Галерея. «Грачи» пролетели над Нарвой +Галерея. «Грачи» пролетели над Нарвой +Галерея. «Грачи» пролетели над Нарвой +Галерея. «Грачи» пролетели над Нарвой +Галерея. «Грачи» пролетели над Нарвой +Галерея. «Грачи» пролетели над Нарвой
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