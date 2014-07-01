Культура+Галерея. «Грачи» пролетели над Нарвой
Культовый рок-фестиваль возродился после 10-летнего перерыва: 13 и 14 октября на сцене арт-клуба «Ро-ро» в рамках проекта «Грачи возвращаются» выступило более 20 команд из Эстонии, Латвии и России, а зрителями стали более 300 нарвитян и гостей города.
Немного истории: осенью 1998 года в нарвском ДК «Ругодив» под эгидой Raadio 100 FM и Нарвского молодежного центра и по личной инициативе Евгения Рогова впервые прошел первый рок-фестиваль под названием «Грачи улетели». Целью организаторов тогда, как и сейчас, была поддержка молодых местных рок-коллективов. Дебютировав на «Грачах» с их демократической атмосферой, любая команда громко заявляла о себе и при этом имела возможность черпать опыт у старших для дальнейшего развития в творчестве. Организаторы, кстати, тоже периодически сменяли один другого, вдыхая в проект каждый раз свежие силы и придавая ему оригинальную окраску. Так, несколько сезонов проектом руководил Александр Кобзарь, успешный музыкальный продюсер. В качестве гостей на фестиваль всегда приглашались именитые группы из других городов Ида- Вирумаа и из Таллинна.
В конце 90-х – начале 2000-х в Нарве наблюдался настоящий бум рок-движения, поэтому одного фестиваля музыкальной братии показалось мало, и появилась весенняя версия – «Грачи прилетели». Последний нарвский фестиваль состоялся весной 2007 года, но забвению проект не предали! Летом 2017-го неугомонный Евгений Рогов загорелся идеей возродить свое детище, и его поддержала вся околомузыкальная общественность города. Благодаря слаженной работе оргкомитета, в который вошли владелец клуба «Ро-ро» Роман Бойко и его арт-директор Анна Калинина, звукорежиссер Антон Колпаков, барабанщик Дмитрий Шутов, шоумен Стас Варкки и другие.
Двухдневный осенний марафон получился динамичным, программа – насыщенной и многогранной, состав участников – сильным и разностилевым. Нарву, Силламяэ, Таллинн, Пярну, Ригу и Питер представили следующие коллективы: «Там и Тут», «Party Я», «M.O.R.A.», Devotus Regnum, Cuba, «Гръхь», Radium, «Цикл Солнца», Over-drive, «Кин Дза Дза»,MostBand, AveNova, Swali-buza, Un-Real, Monstera, Vulgrari Moribus, Sound Religion и «Огнелет». Наряду с группами на сцену вышли и сольные исполнители: Станислав Варкки, открывший фестиваль, Mac-Kelpie и Ксения Земская. Все это происходило в зале на втором этаже, который кроме всего прочего порадовал качественным и плотным звуком, а на первом, как было задумано, музыканты из числа гостей в режиме джема могли сыграть на малой сцене в формате акустики, чем и воспользовались – самым эклектичным и запоминающимся стал экспромт от зашедших на огонек скрипачки Натали Винницкой, юного мультиинструменталиста Акима Насырова и основательницы бард-фестиваля Елены Сабининой. Запланированный на поздний вечер субботы финальный аккорд «Грачей» прозвучал ближе к утру воскресенья.
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ОЧЕВИДЦЫ О «ГРАЧАХ-2017»:
Дмитрий Шутов, барабанщик, один из организаторов фестиваля:
Роман Бойко, владелец арт-клуба «Ро-ро»:
Илья Соловьев, фронтмен группы Mostband, Таллинн:
Алина Касьянова
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