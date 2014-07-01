Ностальгия, которую можно увидеть

КультураНостальгия, которую можно увидеть
На седьмом этаже Нарвского замка открылась первая персональная выставка фотографа, уроженца Нарвы Филиппа Соловьева. Побывать на ней будет интересно всем, кому небезразлична бывшая и нынешняя судьба Кренгольма.
До сих пор Филипп Соловьев был участником групповых выставок в Эстонии, Латвии, Австралии и Шотландии. Фото: Наталья Соболева
«Кренгольмская мануфактура». Название этого предприятия вызывает у каждого нарвитянина гамму чувств: от уважения к барону Кнопу, основавшему в середине позапрошлого века мануфактуру на Вороньем острове, и гордости за былое величие этого текстильного гиганта (в советские годы, время его расцвета, здесь работало свыше 12 тысяч человек) до боли утраты градообразующего предприятия Нарвы. Как следствие — ностальгия тысяч людей по не просто закрытому комбинату, но по ушедшей безвозвратно эпохе, когда было возможным существование таких промышленных компаний, которые на протяжении многих десятилетий давали людям гарантированный заработок, уверенность в дне грядущем и саму, собственно, интересную и насыщенную яркими событиями жизнь.
Манила жизнь за фабричной проходной
Не удивительно, что эта ностальгия то и дело зримо проявляется в нашей современной действительности. И вот уже бывшие кренгольмцы по приглашению профессионального фотографа Марии Капаевой с готовностью идут сниматься на общее фото. А теперь эта тема продолжится выставкой еще одного эстонского фотографа - Филиппа Соловьёва, чьи окна спальни в детстве выходили прямо на Кренгольмскую проходную. Выставка расположилась на седьмом этаже Нарвского замка и открылась в прошлую пятницу, 13 октября.
Сейчас Филипп постоянно живет в Шотландии, в Эдинбурге, но стоящая перед его глазами картинка бурной жизни мануфактуры не дает этому молодому человеку возможности смириться с потерей некогда процветавшего нарвского предприятия.
«Воспоминания о Кренгольме» - так называется выставка этого автора, изучавшего фотодело в Тартуской высшей художественной школе и получавшего профессию на факультете философии Тартуского университета.
«Сталкер» душ людских
Хотя родные паренька, учившегося в Йоальской школе, на комбинате и не работали, он мечтал, когда вырастет, побывать в каком-нибудь качестве за порогом фабричной проходной. Этому суждено было случиться только пару лет назад, когда территория комбината, по ощущениям людей, побывавших там на экскурсиях, стала напоминать некую запретную зону, показанную в фильме Андрея Тарковского «Сталкер».
Филипп утверждает, что архитектурно-промышленный ансамбль Кренгольма уникален не только с точки зрения Европы, но и всего мира. Дальнейшая его судьба неизвестна. В лучшем случае заводской комплекс (по частям или целиком) ждет реновация, в худшем — забвение. Но то, что бывшие фабрики никогда уже не будут востребованы в своем прежнем качестве, не подвергается сомнению. И если где-то и остался прежний Кренгольм, то, в первую очередь, в памяти и сердцах тех людей, кто работал на нем, посвятив комбинату «Кренгольмская мануфактура» лучшие годы своей жизни.
Энтузиазм как примета эпохи
Второй этаж выставки (фотоработы, размещенные на балконе) знакомит с личными историями некоторых бывших кренгольмцев. Среди них Любовь Выходина, передовик производства, орденоносец. Можно сказать, нарвский стахановец. В воспоминаниях Любови Выходиной приводится любопытный момент, в котором рассказано, как для того, чтобы убедиться в ее высоких производственных показателях, в цех был допущен один человек. Понаблюдав какое-то время за ее работой, он ушел, убежденный в том, что рекорды Выходиной — не голословные рапорты руководства, а ее подлинный труд, основанный на мастерстве и энтузиазме.
Выставку ждут в других городах и странах
О временах заката мануфактуры после выхода Эстонии из состава СССР рассказано в воспоминаниях других кренгольмцев: Надежды Синяковой, Александра и Ларисы Могутовых, Надежды Сафроновой. В беседах с автором выставки некоторые люди высказывали мнение, что сохранить комбинат в условиях рыночной экономики можно было. Правда, не целиком, а лишь частично.
Конечно, каждый посетитель выставки ищет глазами фотографию бывшего генерального директора Кренгольма Олега Клушина. Но, к сожалению, отметил в беседе с журналистами Филипп Соловьев, Олег Геннадьевич от участия в этом проекте отказался.
Выставка будет работать до конца января. После чего автор планирует показать ее в других городах Эстонии и за границей. Например, в Великобритании, где и сегодня очень развита текстильная промышленность и откуда родом часть оборудования, установленного на бывшем Кренгольме.
Наталья СОБОЛЕВА
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