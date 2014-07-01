Найди нас в:
Редакция "ВП" и "НГ" Подписка на "ВП" и "НГ" Реклама в "ВП" и "НГ" Недвижимость

Культура
Ностальгия, которую можно увидеть

Дата публикации: Сегодня, 11:34

На седьмом этаже Нарвского замка открылась первая персональная выставка фотографа, уроженца Нарвы Филиппа Соловьева. Побывать на ней будет интересно всем, кому небезразлична бывшая и нынешняя судьба Кренгольма.

 

Ностальгия, которую можно увидеть
До сих пор Филипп Соловьев был участником групповых выставок в Эстонии, Латвии, Австралии и Шотландии. Фото: Наталья Соболева

«Кренгольмская мануфактура». Название этого предприятия вызывает у каждого нарвитянина гамму чувств: от уважения к барону Кнопу, основавшему в середине позапрошлого века мануфактуру на Вороньем острове, и гордости за былое величие этого текстильного гиганта (в советские годы, время его расцвета, здесь работало свыше 12 тысяч человек) до боли утраты градообразующего предприятия Нарвы. Как следствие — ностальгия тысяч людей по не просто закрытому комбинату, но по ушедшей безвозвратно эпохе, когда было возможным существование таких промышленных компаний, которые на протяжении многих десятилетий давали людям гарантированный заработок, уверенность в дне грядущем и саму, собственно, интересную и насыщенную яркими событиями жизнь.

Манила жизнь за фабричной проходной

Не удивительно, что эта ностальгия то и дело зримо проявляется в нашей современной действительности. И вот уже бывшие кренгольмцы по приглашению профессионального фотографа Марии Капаевой с готовностью идут сниматься на общее фото. А теперь эта тема продолжится выставкой еще одного эстонского фотографа - Филиппа Соловьёва, чьи окна спальни в детстве выходили прямо на Кренгольмскую проходную. Выставка расположилась на седьмом этаже Нарвского замка и открылась в прошлую пятницу, 13 октября.

Сейчас Филипп постоянно живет в Шотландии, в Эдинбурге, но стоящая перед его глазами картинка бурной жизни мануфактуры не дает этому молодому человеку возможности смириться с потерей некогда процветавшего нарвского предприятия.

«Воспоминания о Кренгольме» - так называется выставка этого автора, изучавшего фотодело в Тартуской высшей художественной школе и получавшего профессию на факультете философии Тартуского университета.

«Сталкер» душ людских

Хотя родные паренька, учившегося в Йоальской школе, на комбинате и не работали, он мечтал, когда вырастет, побывать в каком-нибудь качестве за порогом фабричной проходной. Этому суждено было случиться только пару лет назад, когда территория комбината, по ощущениям людей, побывавших там на экскурсиях, стала напоминать некую запретную зону, показанную в фильме Андрея Тарковского «Сталкер».

Филипп утверждает, что архи­тектурно-промышленный ансамбль Кренгольма уникален не только с точки зрения Европы, но и всего мира. Дальнейшая его судьба неизвестна. В лучшем случае заводской комплекс (по частям или целиком) ждет реновация, в худшем — забвение. Но то, что бывшие фабрики никогда уже не будут востребованы в своем прежнем качестве, не подвергается сомнению. И если где-то и остался прежний Кренгольм, то, в первую очередь, в памяти и сердцах тех людей, кто работал на нем, посвятив комбинату «Кренгольмская мануфактура» лучшие годы своей жизни.

Энтузиазм как примета эпохи

Второй этаж выставки (фотоработы, размещенные на балконе) знакомит с личными историями некоторых бывших кренгольмцев. Среди них Любовь Выходина, передовик производства, орденоносец. Можно сказать, нарвский стахановец. В воспоминаниях Любови Выходиной приводится любопытный момент, в котором рассказано, как для того, чтобы убедиться в ее высоких производственных показателях, в цех был допущен один человек. Понаблюдав какое-то время за ее работой, он ушел, убежденный в том, что рекорды Выходиной — не голословные рапорты руководства, а ее подлинный труд, основанный на мастерстве и энтузиазме.

Выставку ждут в других городах и странах

О временах заката мануфактуры после выхода Эстонии из состава СССР рассказано в воспоминаниях других кренгольмцев: Надежды Синяковой, Александра и Ларисы Могутовых, Надежды Сафроновой. В беседах с автором выставки некоторые люди высказывали мнение, что сохранить комбинат в условиях рыночной экономики можно было. Правда, не целиком, а лишь частично.

Конечно, каждый посетитель выставки ищет глазами фотографию бывшего генерального директора Кренгольма Олега Клушина. Но, к сожалению, отметил в беседе с журналистами Филипп Соловьев, Олег Геннадьевич от участия в этом проекте отказался.

Выставка будет работать до конца января. После чего автор планирует показать ее в других городах Эстонии и за границей. Например, в Великобритании, где и сегодня очень развита текстильная промышленность и откуда родом часть оборудования, установленного на бывшем Кренгольме.

Наталья СОБОЛЕВА

 

Похожие новости
Комментарии (0)
Добавление комментариев:
Имя:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Вопрос:
восемь + ноль (ответ пишите цифрами)
Ответ:

Дежурный по городу

Задайте вопрос старшему специалисту по охране порядка...

Г-н Дьяков проведёт встречу с прессой. Вы можете задать вопросы в комментариях....

0 449 / Подробнее...
Все материалы рубрики

Поворчим немного

Пожалейте детей, оставьте их дома!...

Пожалейте своих детей, не мучайте их, себя и посторонних людей!...

1 173 / Подробнее...
Все материалы рубрики

В мире

Поезд "Сердце России" появится в лондонском метро в октябре...

Тематический поезд "Сердце России" запустят в лондонском метрополитене 25 октября этого...

0 98 / Подробнее...

На Великобританию обрушился шторм "Брайан"...

Шторм "Брайан" в субботу обрушился на Великобританию сильным ветром и высокими волнами....

0 163 / Подробнее...
Все новости "В мире"

Есть анекдот!

Завтра начинаю бегать по утрам!...

У всех свой рецепт счастья. У меня на потолке надпись: "Завтра начинаю бегать по утрам!...

0 83 / Подробнее...
Все анекдоты рубрики

ОТБОРное видео

Еще видео

Объявления

Продам 3 - комн. квартиру на ул. Коолипыйк

3-комн. квартиру на ул. Коолипыйк, 2а. 1/2, 80,1 кв.м. В квартире сделан капитальный ремонт: полностью заменена проводка, заменена сантехника, вставлены новые пластиковые окна и двери, во всей квартире сделаны натяжные потолки и паркет. Цена: 40000 евро. Торг уместен. тел: 56910699, 56457929

Продам 1-комн. квартиру на ул. Креэнхольми

1-комн. квартиру с отдельной спальней на ул. Креэнхольми, 30. 32 м2, после ремонта, большой балкон, кухня перенесена в гостиную, стеклопакеты, натяжные потолки, встроенная кухня, душевая кабина. Низкие коммунальные платежы. Рядом Maxima и бывшая 6-ая школа. {Тел.} 58416143.

Искусственные цветы на все случаи жизни!

Цены начиная с 0,50 до 20 евро. В продаже имеются также красивые композиции из искусственных цветов. Тел.: 56910699.

Сдам 3-комн. квартиру

СРОЧНО! 3-комнатная квартира в центре города (Пушкина, 15) старый фонд, на длительный срок, квартплата + 80 евро. Тел.: 55918832.

Натяжные потолки.

Натяжные потолки. Дешево. 58416143

Продам автомобиль Reno-Master

Reno-Master L-1 H-1, 2.5 DCI. Цена 2000 евро. {Тел.} 53303644.

Подстилка для домашних питомцев

Наполнитель/подстилка для кошек, кроликов, хомяков, птиц 10кг/3.75 евро. Бесплатная доставка. {Тел.} 58500788.

Цветы "бархатцы"

Цветы "бархатцы", желтой и пестрых расцветок, 1 евро/шт. {Тел.} 56910699.

Продам 2 - комн. квартиру в старом фонде

2-комнтаная квартира в Нарве по ул. Joala, 34 (старый фонд). Квартира реновирована, 64,7 кв.м. заменена сантехника, электрика. Имеется печное отопление. Цена 25000 евро. От хозяина. Тел: 56910699, 56 457929

Грузоперевозки по Эстонии и в Нарве

Грузоперевозки. Недорого. Эстония. Россия. 53303644

Изготовление дверей и ворот

Изготовление металлических дверей, гаражных ворот, почтовых ящиков, перекраска подъездных дверей и др. Быстро и качественно. Возможна рассрочка. {Тел.} 58204407.

Скупаем поддержанные автомобили

Авторынок покупает подержанные автомобили, в любом состоянии. {Тел.} 58282298.

Дрова колотые и сложенные

Дрова колотые и сложенные: сосновые бруски, ольха и береза (25 евро, 28 евро, 35 евро). Доставка от 4 куб.м бесплатно. {Тел.} 58500218.

Березовые брикеты для отопления,

Березовые брикеты для отопления, подходят для всех видов топок, бани, котлов, каминов, печей 10кг/1.70 евро, 960кг/150 евро. Бесплатная доставка. Пеллеты, качество Premium, светлые, подходят для всех видов печей и бойлеров, 975 кг — 186 евро. Бесплатная доставка. {Тел.} 58803535.

Подать новое объявление
Просмотреть все объявления

Культурная афиша

"Открытый вопрос" в Нарвском колледже

18 октября в 18 часов, в Нарвском колледже, все желающие смогут задать свой вопрос по

Нарвский замок

Часы работы: Пн.-Вс. 10-18. Тел. 359 9245    

Городские мероприятия

Мероприятия в Нарве и Ида-Вирумаа c 17-21 октября

Нарва, Художественная галерея

Открыта: Ср.-Вс. 10-18, Пн.-Вт. по предв. заказу. Тел. 359 9230

Нарвская центральная библиотека

Библиотека открыта: 10.00 – 18.00. Тел. 3592437; 53023200  

Культурный центр «Женева»

Võidu prospekt 2, 21006 Narva, Estonia, тел.: 3599425
Смотри подробнее

Киноафиша

Матильда

(2017) драма, история, триллер

Босс-молокосос

(2017) мультфильм, комедия, семейный

Тачки 3

(2017) мультфильм, комедия, приключения, семейный, спорт

Реальная белка 2

(2017) мультфильм, комедия, приключения, семейный  

Оно

(2017) ужасы, триллер, драма

Сын йети

(2017) мультфильм, комедия
Вся афиша кино

От редакции

Новый проект для наших читателей: "Важно знать". Первый...

Дорогие читатели! Сегодня мы начинаем наш новый проект «Важно знать»....

0 767 / Подробнее...
Все материалы рубрики

Выбор редакции

+Галерея. Мемориал афганцам - первый в Эстонии...

Две стреляные гильзы на гранитном постаменте… Символ двух тяжелых периодов...

1 2298 / Подробнее...

Сидел в Питере в ожидании депортации, а его паспорт летел в...

Ученик 11-го класса намерен получить от авиакомпании  компенсацию за моральный ущерб....

2 1260 / Подробнее...

Денис Полубояров: «Нарва для меня дом, в котором я черпаю...

Новый городской художник, имеющий богатый опыт работы с театрами Англии и России....

0 2615 / Подробнее...

О нас:

Дополнительные разделы:

Разработка и дизайн:

O!Studio logo

© UU "Prospekt-Media", 2014. Все права защищены.

Форма входа на сайт:

Войти через соц. сети:
Rambler's Top100