MTÜ Sophia – 15: все лучшее — в один концерт

Дата публикации: Сегодня, 09:52

Культурно-просветительское общество «София» в субботу, 7 октября, отметило свой 15 день рождения. В честь юбилея прошел творческий вечер «Музыка нас связала».

София Школа с ведущими Елизаветой Дылевой и Борисом Богдановым корректировали программу юбилейного вечера на ходу.Фото: Наталья Соболева



Поздравить членов общества и поблагодарить за большую работу его бессменного руководителя Софию Школа прибыла внушительная делегация городского руководства во главе с мэром Нарвы Тармо Таммисте и председателем горсобрания Александром Ефимовым. Заведующая отделом культуры Виктория Лутус вручила Софии Школа благодарственные письма за плодотворную работу как общества «София», так и трио «Сеньо», образованного при этом обществе 5 лет тому назад. От Генерального консульства РФ в Нарве поздравительное слово держал вице-консул Петр Кодолов.

Ведущими вечера стали лауреаты Пушкинского конкурса и актеры, занятые в спектаклях этого же общества, Борис Богданов и Елизавета Дылева. Музыкальные выступления коллектива «Сеньо» чередовались с рассказом о деятельности MTÜ Sophia, которая началась весной 2002 года с организации цикла лекций и абонементов, проводившихся в Нарве Всероссийским музеем А.С. Пушкина (ВМП). Результатом дальнейшего сотрудничества с этим музеем стали обмены выставками и лекциями, презентации книг, научных изданий и фильмов. В 13-ти международных Пушкинских конкурсах, проведенных обществом «София», приняли участие более 4000 школьников и гимназистов Эстонии, России и стран Евросоюза.

Открытие виртуального центра ВМП, где экскурсии по филиалам музея прослушали более 3000 жителей города, творческие проекты и программы, конференции, художественные выставки, создание изостудии (студия «Семицветик», как и трио «Сеньо», в этом году отмечает свое пятилетие), сотрудничество с мастером художественного слова, актером и режиссером, директором театра поэзии и музыки в Нью-Йорке Рустемом Галичем — далеко не полный перечень всех интересных событий, которые смогли состояться благодаря активной работе общества «София».

Один из последних проектов общества — создание детской студии телепрограмм и кино «Апельсин+». В первой половине текущего года участники этой студии снимались в познавательно-развлекательных телепрограммах «Полчаса без родителей».

У Светланы Ефимовой и всего трио «Сеньо» богатый репертуар.Фото: Наталья Соболева

Концерт, прошедший в день рождения легендарного эстонского композитора-песенника Раймонда Валгре, начался исполнением его произведения «Нарвский вальс». В ходе концерта трио «Сеньо» (Светлана Ефимова — вокал, Денис Коцаренко — контрабас, Николай Жданов — гитара) еще не раз возвращалось к репертуару из своей программы «Певцы Эстонии — Раймонд Валгре и Игорь Северянин». А песня «Мне нравится...» на стихи Марины Цветаевой прозвучала накануне еще одного юбилея — 125-й годовщины рождения этой поэтессы. Публика с трепетом слушала также романс «Колдунья» на стихи еще одной поэтессы Серебряного века Анны Ахматовой. А помимо это звучало еще очень много любимых публикой произведений: романсов, песен из кинофильмов, русских народных, а также песен на эстонском и других языках. Гостями нарвитян в тот вечер стали также скрипачка Наталья Винницкая, отменившая ради этой встречи свои концерты в Таллинне, и дуэт из Виру-Нигула Хиллар Вимберг и Эрвин Лембер.

Наталья СОБОЛЕВА