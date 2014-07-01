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Культура
Осеннюю столицу запечатлели на 150 полотнах

Дата публикации: Сегодня, 13:26

III Международный лагерь художников Narva ART, проведенный в течение последней недели сентября Вадимом Ерохиным и Ириной Юголайнен из MTÜ Kunsti Sadam, внесен в список мероприятий программы «Нарва - осенняя столица Эстонии» и будет зарегистрирован в списке подарков к 100-летию нашей республики.

 

Осеннюю столицу запечатлели на 150 полотнах

Участники III Международного лагеря «Встречи в Эстонии»

Живите бесплатно, только рисуйте!

Завершавшая мероприятия лагеря итоговая выставка лучших работ его участников открылась в среду, 27 сентября, в Доме Свободного творчества по адресу Вабадузе, 20. Эта выставка с традиционным названием “Встречи в Эстонии» будет открыта по 27 ноября. На выставке демонстрируются 44 работы, написанные 22 художниками. 16 из них приехали из других городов и стран. А пригласить в Нарву сильную команду уже состоявшихся и зрелых художников высокого уровня из Латвии, Литвы, России и Эстонии удалось, по словам Ирины Юголайнен, благодаря поддержке генеральных инвесторов, в роли которых выступил отель»Ингер», предоставивший гостям бесплатное проживание. В мероприятиях лагеря также приняли участие местные художники. Итогом работы лагеря станет издание буклета, в котором будут представлены участники лагеря и их шедевры.

Программа встреч в Эстонии вклю­чала вечер, где гости познакомились друг с другом, экскурсии по Ратушной площади, бастионам, променаду, замку и Кренгольму, пленэры в самых живописных местах нашего города и соседнего Нарва-Йыэсуу.

Их сдружила древняя Нарва

По мнению организаторов, проведение ежегодных международных пленэров поможет привлечь внимание художников к нашему краю с его уникальной историей, запечатлеть его на множестве полотен. А проведение таких встреч даёт возможность творческим людям не только познакомиться с древней историей города и его изумительными пейзажами, но и способствует развитию дружественных международных отношений.

С написанными здесь картинами, с творческой манерой каждого приехавшего в Нарву художника, да и, собственно, с каждым из них можно было познакомиться на выставке. Для нее организаторы отбирали по две работы каждого мастера. Этот отбор, по словам Ирины Юголайнен, оказался весьма сложным.

Ирина Юголайнен:
- Вообще за время пленэров художники создали более 150 работ. Это не считая маленьких этюдов. Отобрать лучшие картины оказалось весьма нелегкой задачей. Ведь в лагере собрались великолепные мастера кисти и каждая их работа была замечательной.

С Нарвой связывают барон Штиглиц и бабушка-эстонка

В отличие от коллег член Международной ассоциации художников при ЮНЕСКО, рижанин Анатолий Бородкин, представил на выставке не две, а целую серию картин с красивыми видами Нарвы, написанными в нашем городе за несколько дней до лагеря. Просто художнику было необходимо в дни его проведения быть на Неделе дизайна в Лондоне, поэтому он сам заблаговременно устроил себе серию пленэров. Выпускник Ленинградского высшего художественно-промышленного училища В.И.Мухиной (сейчас это Академия художеств барона фон Штиглица), член Союза художников Латвии и Украины, Анатолий повстречался в Нарве с учившейся в ним в одно время в «мухинке» Тамарой Барбариной. Порадовались встрече, вспомнили добрым словом барона, создавшего в свое время их альма-матер только для того, чтобы готовить там хороших специалистов для им же созданной Кренгольмской мануфактуры.
Анатолий рассказал «НГ», что когда первый раз проезжал через Нарву, возвращаясь от проживающего в Питере сына, то просто обомлел от красоты нашего города. Став участников лагеря художников, он обошел все красивые места и запечатлел их. Анатолий гулял по Нарве от раннего утра и до поздней ночи. Его серия картин с памятниками Пушкину и Кересе, соборами, променадом и Темным садом, так и называется - «От рассвета, до заката».  

 

Осеннюю столицу запечатлели на 150 полотнах

Анатолий Бородкин закончил Акадкемию художеств, основанную бароном Штиглицем для обучения художников им же основанной в Нарве мануфактуры.

Анатолий Бородкин видел много городов в самых разных странах, но с Нарвой его связывает еще что-то, возможно даже кровные узы. Ведь его любимая бабушка родилась в Тикописи и была эстонкой. Впрочем Анатолий затрудняется себя идентифицировать по национальности: в его жилах течет кровь латышей, эстонцев, евреев, русских  и украинцев. 

Без Старого города, но с интересной архитектурой

Грузинский художник из Петрозаводска Бадри Топурия — мастер городского пейзажа. В его коллекции 300 видов одного только любимого Петрозаводска. Бадри говорит, что обожает рисовать старинные дома с их интересной архитектурой. Но многие из таких зданий уже снесены и остались только на его полотнах. А писать городские пейзажи с современными домами ему неинтересно. На пленэрах в Нарве он рисовал интересные архитектурные объекты, на которые наш город оказался богат.

 

Осеннюю столицу запечатлели на 150 полотнах

Бадри Топурия. Многие из старинных зданий остались лишь на его полотнах.

В Нарве Бадри появился благодаря знакомству с Ириной Юголайнен на встрече художников в русском Плёсе. Сначала по его приглашению Ирина познакомилась с карельскими художниками и побывала в Кижах, а теперь в качестве ответного приглашения Бадри Топурия оказался на «встречах в Эстонии». Последние 15 лет Топурия преподает в Петрозаводском университете. Портреты его кисти есть в коллекциях таких знаменитых артистов как Вахтанг Кикабидзе, Нани Брегвадзе, Илья  Олейников и Юрий Стоянов, Андрей Макаревич и Леонид Ярмольник.

Сохраните хотя бы Кренгольм!

У Эгле Липейкайте из Вильнюса своя частная школа, где она обучает разным техникам рисования. Участникам лагеря Эгле давала мастер-класс в рамках пленера, рисовала море при вечернем освещении. Эгле говорит «НГ», что акварельная техника необычайно тонкая: надо чувствовать воду и даже влажность воздуха. Белая краска в акварели не кладется, в роли белого пятна остается сама бумага, поэтому надо сначала все продумать, и только тогда приниматься за работу.

 

Осеннюю столицу запечатлели на 150 полотнах

Эгле Липейкайте учит акварелистов чувствовать даже воздух.

Интересно, что для выпускницы Вильнюсской художественной академии, получившей диплом графического дизайнера, акварель поначалу была занятием в качестве хобби. Но постепенно оно вытеснило родную профессию, и теперь  у Эгле 150 учеников. Среди них как дети, так и взрослые, как любители, так и профессионалы. В Нарве Эгле впервые, она сожалеет, что здесь не сохранился старый город, но утешает, по ее словам, то, что история ощущается во всем. Более всего ее потряс своим величием и мощью архитектурно-промышленный ансамбль Кренгольма, где она почувствовала себя словно в фильме «Сталкер». По мнению Липейкайте, было бы непростительным потерять и этот уникальный объект.

Наталья СОБОЛЕВА

Осеннюю столицу запечатлели на 150 полотнах

 

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