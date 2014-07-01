Осеннюю столицу запечатлели на 150 полотнах

Дата публикации: Сегодня, 13:26

III Международный лагерь художников Narva ART, проведенный в течение последней недели сентября Вадимом Ерохиным и Ириной Юголайнен из MTÜ Kunsti Sadam, внесен в список мероприятий программы «Нарва - осенняя столица Эстонии» и будет зарегистрирован в списке подарков к 100-летию нашей республики.

Участники III Международного лагеря «Встречи в Эстонии»

Живите бесплатно, только рисуйте!

Завершавшая мероприятия лагеря итоговая выставка лучших работ его участников открылась в среду, 27 сентября, в Доме Свободного творчества по адресу Вабадузе, 20. Эта выставка с традиционным названием “Встречи в Эстонии» будет открыта по 27 ноября. На выставке демонстрируются 44 работы, написанные 22 художниками. 16 из них приехали из других городов и стран. А пригласить в Нарву сильную команду уже состоявшихся и зрелых художников высокого уровня из Латвии, Литвы, России и Эстонии удалось, по словам Ирины Юголайнен, благодаря поддержке генеральных инвесторов, в роли которых выступил отель»Ингер», предоставивший гостям бесплатное проживание. В мероприятиях лагеря также приняли участие местные художники. Итогом работы лагеря станет издание буклета, в котором будут представлены участники лагеря и их шедевры.

Программа встреч в Эстонии вклю­чала вечер, где гости познакомились друг с другом, экскурсии по Ратушной площади, бастионам, променаду, замку и Кренгольму, пленэры в самых живописных местах нашего города и соседнего Нарва-Йыэсуу.

Их сдружила древняя Нарва

По мнению организаторов, проведение ежегодных международных пленэров поможет привлечь внимание художников к нашему краю с его уникальной историей, запечатлеть его на множестве полотен. А проведение таких встреч даёт возможность творческим людям не только познакомиться с древней историей города и его изумительными пейзажами, но и способствует развитию дружественных международных отношений.

С написанными здесь картинами, с творческой манерой каждого приехавшего в Нарву художника, да и, собственно, с каждым из них можно было познакомиться на выставке. Для нее организаторы отбирали по две работы каждого мастера. Этот отбор, по словам Ирины Юголайнен, оказался весьма сложным.

Ирина Юголайнен:

- Вообще за время пленэров художники создали более 150 работ. Это не считая маленьких этюдов. Отобрать лучшие картины оказалось весьма нелегкой задачей. Ведь в лагере собрались великолепные мастера кисти и каждая их работа была замечательной.

С Нарвой связывают барон Штиглиц и бабушка-эстонка

В отличие от коллег член Международной ассоциации художников при ЮНЕСКО, рижанин Анатолий Бородкин, представил на выставке не две, а целую серию картин с красивыми видами Нарвы, написанными в нашем городе за несколько дней до лагеря. Просто художнику было необходимо в дни его проведения быть на Неделе дизайна в Лондоне, поэтому он сам заблаговременно устроил себе серию пленэров. Выпускник Ленинградского высшего художественно-промышленного училища В.И.Мухиной (сейчас это Академия художеств барона фон Штиглица), член Союза художников Латвии и Украины, Анатолий повстречался в Нарве с учившейся в ним в одно время в «мухинке» Тамарой Барбариной. Порадовались встрече, вспомнили добрым словом барона, создавшего в свое время их альма-матер только для того, чтобы готовить там хороших специалистов для им же созданной Кренгольмской мануфактуры.

Анатолий рассказал «НГ», что когда первый раз проезжал через Нарву, возвращаясь от проживающего в Питере сына, то просто обомлел от красоты нашего города. Став участников лагеря художников, он обошел все красивые места и запечатлел их. Анатолий гулял по Нарве от раннего утра и до поздней ночи. Его серия картин с памятниками Пушкину и Кересе, соборами, променадом и Темным садом, так и называется - «От рассвета, до заката».

Анатолий Бородкин закончил Акадкемию художеств, основанную бароном Штиглицем для обучения художников им же основанной в Нарве мануфактуры.

Анатолий Бородкин видел много городов в самых разных странах, но с Нарвой его связывает еще что-то, возможно даже кровные узы. Ведь его любимая бабушка родилась в Тикописи и была эстонкой. Впрочем Анатолий затрудняется себя идентифицировать по национальности: в его жилах течет кровь латышей, эстонцев, евреев, русских и украинцев.

Без Старого города, но с интересной архитектурой

Грузинский художник из Петрозаводска Бадри Топурия — мастер городского пейзажа. В его коллекции 300 видов одного только любимого Петрозаводска. Бадри говорит, что обожает рисовать старинные дома с их интересной архитектурой. Но многие из таких зданий уже снесены и остались только на его полотнах. А писать городские пейзажи с современными домами ему неинтересно. На пленэрах в Нарве он рисовал интересные архитектурные объекты, на которые наш город оказался богат.

Бадри Топурия. Многие из старинных зданий остались лишь на его полотнах.

В Нарве Бадри появился благодаря знакомству с Ириной Юголайнен на встрече художников в русском Плёсе. Сначала по его приглашению Ирина познакомилась с карельскими художниками и побывала в Кижах, а теперь в качестве ответного приглашения Бадри Топурия оказался на «встречах в Эстонии». Последние 15 лет Топурия преподает в Петрозаводском университете. Портреты его кисти есть в коллекциях таких знаменитых артистов как Вахтанг Кикабидзе, Нани Брегвадзе, Илья Олейников и Юрий Стоянов, Андрей Макаревич и Леонид Ярмольник.

Сохраните хотя бы Кренгольм!

У Эгле Липейкайте из Вильнюса своя частная школа, где она обучает разным техникам рисования. Участникам лагеря Эгле давала мастер-класс в рамках пленера, рисовала море при вечернем освещении. Эгле говорит «НГ», что акварельная техника необычайно тонкая: надо чувствовать воду и даже влажность воздуха. Белая краска в акварели не кладется, в роли белого пятна остается сама бумага, поэтому надо сначала все продумать, и только тогда приниматься за работу.

Эгле Липейкайте учит акварелистов чувствовать даже воздух.

Интересно, что для выпускницы Вильнюсской художественной академии, получившей диплом графического дизайнера, акварель поначалу была занятием в качестве хобби. Но постепенно оно вытеснило родную профессию, и теперь у Эгле 150 учеников. Среди них как дети, так и взрослые, как любители, так и профессионалы. В Нарве Эгле впервые, она сожалеет, что здесь не сохранился старый город, но утешает, по ее словам, то, что история ощущается во всем. Более всего ее потряс своим величием и мощью архитектурно-промышленный ансамбль Кренгольма, где она почувствовала себя словно в фильме «Сталкер». По мнению Липейкайте, было бы непростительным потерять и этот уникальный объект.

Наталья СОБОЛЕВА