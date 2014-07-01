+Галерея. «Нарвская осень 2017»: география участников расширяется

Дата публикации: Сегодня, 14:50

Фотофестиваль «Нарвская осень» всегда пользовался популярностью у фотографов из разных уголков Эстонии и близких к ней Латвии, Литвы, Санкт-Петербурга и других городов Северо-Запада России. В этом году на фестиваль поступили работы из далекого Крыма, из Москвы и Московской области (Ступино) и Украины.

Яанус Сийм получил в этом году диплом за лучший снимок в стиле ню (обнаженная натура) - таковым было решение жюри. Он же получил и приз зрительских симпатий. Хотя Яанус живет в Сууре-Яани, он является членом фотоклуба «Нарва». По его словам, он принимает участие в «Нарвской осени» уже лет тринадцать. С 8.00 до 17.00 Яанус работает менеджером по продаже фирмы Stoker, а с 17.00 до 20.00 - учителем фотографии в Вильяндиской художественной школе. И также является официальным фотографом большого музыкального фестиваля, который проходит в тех краях. Светлана Зайцева

Из 56 участников этого года - профессиональных фотографов и фотографов-любителей - шестеро были, так сказать, «виртуальными», то есть прислали свои фотографии по электронной почте. (Сразу заметим, что таким же образом им отправятся и дипломы). Всего на фестиваль поступило 490 фотографий, это немного меньше, чем в прошлый раз. Участники представили на суд жюри и зрителей как единичные работы, так и целые серии.

Эйжения Фреймане, член жюри, руководитель фотостудии «Рига» и координатор FIAP (международного фотографического общества) в Латвии, отмечает большое разнообразие фоторабот « Нарвской осени» как в тематическом, так и в жанровом плане. Именно поэтому профессиональное жюри решило добавить к традиционным 12 номинациям (лучший портрет, пейзаж, натюрморт, эксперимент и проч.) еще 5 дополнительных, в том числе, например, лучшее фоторешение представленных коллекций и даже лучший минимализм. Свой выбор сделало и детское жюри фототоклуба «Позитив» Нарвского Дома детского творчества. Отметить своих фаворитов предоставили и рядовым зрителям. Номинация - приз зрительских симпатий - была учреждена в прошлом году и, можно сказать, стала теперь традиционной.

Пользуясь случаем, отметим, что в номинации «лучший натюрморт» победила шеф-редактор газеты «Виру Проспект» Светлана Зайцева.

Имена всех победителей см. ниже.

Нарвский фотофестиваль обычно длится два дня. Как и в прошлом году местом его дислокации стал Нарвский колледж Тартуского университета. Второй день включил в себя не только награждение участников, но и просмотр в большом зале колледжа (и, естественно, горячее после того обсуждение) фоторабот международного конкурса под патронажем двух больших профессиональных организаций - Европейской Федерации художественной фотографии и Федерации фотографов Америки. Его победители были объявлены совсем недавно - в сентябре этого года. К сожалению, никто из фотографов Эстонии в нем участие не принимал. Но, послышались реплики из зала, это «дело поправимое - еще поучаствуем».

«ВП»

http://prospekt.ee/kultura/7579-galereya-narvskaya-osen-2017-geografiya-uchastnikov-rasshiryaetsya.html

Победители в номинациях фотофестиваля «Нарвская осень 2017»

Лучшее концептуальное фото — Михаил Зайцев (Нарва)

Лучшая коллекция цветных фотографий — Урве Херман (Таллинн)

Лучший эксперимент — Елизавета Елисеева (Нарва)

Лучшее художественное фото — Ирина Кивимяэ (Нарва)

Лучший пейзаж — Александр Ключенков (Нарва)

Самый впечатляющий образ — Энель Лепик (Таллинн)

Лучший репортаж — Евгений Берзаковский (Крым)

Лучший натюрморт — Светлана Зайцева (Нарва)

Лучший портрет — Эдуард Зенчик (Силламяэ)

Лучший психологический портрет — Андрей Кулешов (Санкт-Петербург)

Лучшая фотозарисовка — Александр Кретов (Ступино)

Лучшее макрофото — Анна Веселова (Йыхви)

Лучшее жанровое фото — Тайна Матиса (Рига)

Лучший минимализм — Ольга Захарова (Нарва)

Лучшее цветовое решение — Вячеслав Белоус (Украина)

Лучшее акт-фото - Яанус Сийм ( Сууре-Яани)

За седействие развитию классической фотографии — Ян Кюннап (Таллинн)