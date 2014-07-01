В Астри открываетеся выставка Эдуарда Зенчика

Дата публикации: Сегодня, 10:32

Добро пожаловать на открытие новой галереи А-Арт на втором этаже торгового центра Astri г.Нарва.

Рады представить вам экспозицию живописи «Мечта», художника Эдуарда Зеньчика. На выставке можно увидеть 24 произведения в свойственной автору манере символизма в духе неоренессанса. Зрители вновь могут совершить путешествия в другие миры через окна картин автора.

www.saatchiart.com/zentsik

На открытии вы попадёте в загадочный мир с замечательным «Жираф Рояль театр» Станислава Варки. Они уникальны в своем роде, ни на что не похожи, но их творчество имеет основу, берущую начало в мистической карнавальной традиции, дающей невероятную внутреннюю свободу.





По информации от Эдуарда Зенчика