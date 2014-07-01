В Ида-Вирумаа начинается Неделя культуры Северных стран

КультураВ Ида-Вирумаа начинается Неделя культуры Северных стран
Неделя культуры Северных стран, которая пройдет с 9 по 15 октября, добавит в календарь культурных событий региона почти 30 мероприятий. Среди мероприятий концерты выдающихся джаз-гитаристов из Швеции, открытая студия норвежских художников, совместная выставка фотографов из Северных и Балтийских стран, а также современные североевропейские фильмы и спортивный день. Пройдут открытые лекции и семинары на тему образования, а организованные в рамках Недели культуры выставки останутся открытыми до конца октября.
«Неделя культуры приглашает открыть для себя Северные страны с разных сторон – можно посмотреть финское кино, послушать лекцию о системе образования Норвегии, посетить выставку или прийти на спортивый день, чтобы ознакомиться с различными видами оздоровительного спорта, которые зародились у наших северных соседей, - представляет программу организатор Недели культуры Северных стран Евгений Тимощук. - Среди такого большого количества мероприятий, а их почти 30, каждый найдет себе мероприятие по душе. Яркие впечатления и незабываемые эмоции подарят и джаз-концерты. Во вторник, 10 октября, в Нарвском джаз-клубе выступят лучшие джазовые гитаристы Швеции Ола Бенгтсон и Ерик Седерлинд, а в субботу, 14 октября, в джаз-клубе города Силламяэ выступит уникальный дуэт финского барабанщика Мика Каллио и танцовщицы Сату Риннетмяки».
На протяжении всей недели в кинотеатрах Нарвы и Йыхви покажут современные североевропейские фильмы – от триллеров до комедий, а также фильмы для детей. В четверг, 12 октября в Нарвской резидентуре для художников состоится сразу несколько событий – в течение дня можно будет посетить открытую студию норвежских художников Эллен Сурке и Ханс Хансен, а в 19.00 откроется фотовыставка «Мгновения», где от Эстонии свои работы представит родившийся в Силламяэ фотограф Карел Кравик.
В Нарвском колледже ТУ пройдут открытые лекции на тему образования и социального предпринимательства, а также образовательный семинар Connector, который посвящен вопросам принятия решений и карьерного выбора учеников. Опытом поделятся эксперты из Норвегии - поддержка умения делать осознанный выбор, принимать решения и мыслить критически является одним из приоритетов норвежской системы образования.
Мероприятия открыты для всех желающих. Вход на большинство мероприятий Недели культуры Северных стран бесплатный.
Неделя культуры Северных стран проводится по инициативе эстонского представительства Совета министров стран Северной Европы и при сотрудничестве с хорошими партнерами: Посольства стран Северной Европы в Эстонии, Институт Финляндии, Северный дом на Аландских островах, Нарвский колледж ТУ, «Таллиннский фотомесяц», Нарвский джаз-клуб, Силламяэский джаз-клуб, Нарвская резидентура художников Эстонской художественной академии, VitaTiim, Vestifex, Вильяндиский фестиваль гитарной музыки, Нарвский кинотеатр Apollo, кинотеатр Amadeus Йыхвиского концертного дома, Narva Gate OÜ.
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