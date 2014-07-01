Концерт для молодежи в возрасте

Дата публикации: Сегодня, 11:04

С легкой руки российских гармонистов, веселивших в воскресенье, 1 октября, нарвскую публику в культурном центре «Женева», День пожилого человека был переименован в День молодежи в возрасте. Это пришлось по вкусу любителям русской гармошки, которые устроили представлению аншлаг и расстрогали россиян теплотой приема.

Павел Смирнов пригласил российских коллег выступить в Эстонии.

На разогреве зала поработал нарвский хор «Надежда», чей художественный руководитель и аккомпаниатор Павел Смирнов побывал этим летом на фестивале гармонистов в России, познакомился там с известными артистами и пригласил их на выступление в Эстонию. Организовать концерт помогла депутат горсобрания Лариса Оленина. А на эстонской границе гостей, добиравшихся до Эстонии на личном автотранспорте, встречала простая горожанка Анна, которая пригласила артистов к себе домой, где от души накормила. На концерте в Нарве для этой нарвитянки была исполнена зажигательная песня «Нюрка».

Участниками концерта стали артисты продюсерского центра «Русская гармонь» из разных городов, в том числе российской глубинки — Самары, Рязани и Пермского края. Привез всю компанию на своем автомобиле руководитель ансамбля «Россияночка» гармонист Сергей Ижукин из подмосковного города Одинцово, выступавший в ансамбле с Людмилой Весельской.

Ансамбль «Россияночка» побудил зал подпевать и пританцовывать в креслах.

Участник передач «Радио шансон» Алексей Симонов настроил публику на лирический лад своим пением и виртуозной игрой на инструменте. Стройный, высокий, почти двухметрового роста гармонист сумел разжалобить женскую часть аудитории грустными песнями «Что так сердце растревожено» из кинофильма «Верные друзья» и «Мама еду я домой» из репертуара группы «Кабриолет».

Постоянный участник телевизионных передач «Играй, гармонь!» Владимир Кузнецов в какой-то момент даже стал тише петь в микрофон, чтобы было лучше слышно зрителей. Актер начал снимать со сцены на камеру нарвский зал. Наверное, подумал: на слово о том, какая прекрасная в Нарве публика, ему не поверят.

Участие в концерте композитора и исполнителя собственных песен Юрия Красноперова изначально не планировалось, но когда его пригласили заменить артиста, нечаянно постиравшего вместе с брюками свой паспорт, он любезно согласился заменить бедолагу. Песни этого автора в большинстве своем об источниках и родниках нашей духовности. Он горько переживает медленное исчезновение русской деревни: 40 тысяч деревень уже не значатся на картах, а иные дышат на ладан. Чтобы истоки русской культуры не забывались, Юрий с коллегами ездит по городам и показывает различные деревенские обряды. Все его тексты несут доброе начало и неизменно проникнуты верой.

То и дело выступавшие артисты вспоминали добрым словом уже ушедшего из жизни российского композитора, баяниста, гармониста и поэта Геннадия Заволокина. Он известен как основатель и ведущий телепередачи «Играй, гармонь любимая!», и его имя носит международный фестиваль, который раз в два года проводится на сибирской земле. Без этого фестиваля, участником которого стал нарвитянин, и веселые встречи в Эстонии не смогли бы состояться.

Светлана ИЛЬИНА