В Силламяэ состоится концерт «Геликон-Оперы»

КультураВ Силламяэ состоится концерт «Геликон-Оперы»
Театральный фестиваль «Золотая Маска в Эстонии», давно полюбившийся местной публике, в нашей стране проходит с 2005 года. И каждую осень он знакомит эстоноземельцев с лучшими постановками, отмеченными российской национальной премией «Золотая Маска», учрежденной Союзом театральных деятелей России в 1993 году по инициативе народного артиста СССР Михаила Ульянова.
Впервые в этом году в нашей «Золотой Маске» поучаствует прославленный московский музыкальный театр «Геликон-Опера». Помимо выступления в Таллинне (в столице, на сцене Русского театра, геликоновцы 15 октября дважды дадут оперу А.Сергунина «Доктор Гааз») 14 октября состоится гала-концерт солистов «Геликон-Оперы» на сцене Центра культуры Силламяэ. Наша газета заглянула в театр «Геликон-Опера», который находится в Москве — на Большой Никитской улице, и разузнала подробности грядущего силламяэского концерта.
Основатель и художественный руководитель «Геликон-Оперы» Дмитрий Бертман рассказал нам, что в Силламяэ выступит звездный состав солистов театра: Лидия Светозарова (сопрано), Александра Ковалевич (меццо-сопрано), Дмитрий Пономарев (тенор), Константин Бржинский (баритон), Дмитрий Скориков (бас).
В программе концерта — хиты популярных опер и оперетт, а также знаменитые песни и романсы. В городе свежих морских ветров прозвучит и «Калинка», и «Подмосковные вечера», «Очи черные», «Вдоль по Питерской», «Темно-вишневая шаль», «Гори, гори, моя звезда», «Средь шумного бала» на музыку Чайковского и стихи Алексея Толстого, «Каватина Фигаро» из «Севильского цирюльника» Россини, «Хабанера» из «Кармен» Бизе и другие произведения, узнаваемые по первым же нотам.
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5 ОКТЯБРЯ
Дмитрий Бертман обращает внимание, что завоевывать силламяэского зрителя геликоновцы будут не только с помощью вокальных шлягеров, которые давно стали жемчужинами мировой музыкальной классики, но и с помощью собственного мастерства, увлеченности своим делом, личных эмоций, а к этому добавят любовь к музыке и искусству.
- Вот этими «орудиями» наши солисты и планируют «взять» публику в Силламяэ, — улыбается Бертман.
А директор Силламяэского центра культуры Алевтина Ермакова отмечает, что концерт солистов «Геликона» — ожидаемое событие, которое наверняка станет одним из самых заметных мероприятий этого года в городе Силламяэ.
Кстати, этот концерт вряд ли бы состоялся, если бы поддержку ему не оказали Силламяэский порт и компания DBT.
Надо напомнить, что с 2009 года фестиваль «Золотая Маска в Эстонии» охватывает и Ида-Вирумаа. Сначала фестивальные мероприятия проходили в Йыхвиском концертном доме, а после того как в Силламяэском центре культуры завершился большой ремонт, их стало возможно представлять и там. Нынче же фестиваль «Золотая Маска в Эстонии» расширил свою географию — он впервые пройдет в Нарве и Тарту.
- Задействовать в нашем фестивале сценические площадки этих городов предложил политик Михаил Корб. Он во время своей работы в должности министра государственного управления походатайствовал и о финансовой помощи из госбюджета. Благодаря чему наша «Маска» будет гостить у нарвитян и тартусцев при поддержке местных самоуправлений, — поясняет Светлана Янчек, директор фестиваля «Золотая Маска в Эстонии». — А с солистами «Геликон-Оперы» (к слову, этот коллектив нередко бывает в Эстонии) в рамках программы нашего фестиваля мы захотели познакомить и силламяэсцев. Публику ждет очень красивый музыкальный вечер!
Наталья Колобова,
Москва — Ида-Вирумаа
Дежурный по городу
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